Biblioteket anbefaler: Rystende omsorg for de vildfarne sjæle

"Det er ikke det overbærende blik, Sofie nu kigger på Maggie med. Ikke det granskende. Der er ikke nogen niveauer i det. Hun ser på sin mor fra en sorg, som Maggie aldrig kommer til at forstå. Nå, okay, skulle vi smage på juicen, spørger hun, med sin alt for fine fornemmelse for at redde sin mor ud af hendes eget dybe vand, og Maggie smiler lettet."

'Penge på lommen' er den første, løfterige del af Asta Olivia Nordenhofs romanføljeton på hele syv bøger, der har mordbranden på Scandinavian Star i 1990 som et samlende motiv. Det er nærmest umuligt at vælge en passage at citere fra, for hver eneste side i denne bog er spækket med små sproglige mirakler, overraskelser og indsigter.