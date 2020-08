Se billedserie Biblioteket anbefaler ?Syng, levende og døde, syng? af Jesmyn Ward. Pressefoto

Biblioteket anbefaler: Rørende indblik i skæbner på samfundets rand

Villabyerne - 03. august 2020 kl. 09:06 Af Paul Calderara Eskekilde litteraturformidler Gentofte Hovedbibliotek

'Syng, levende og døde, syng' - og det gør de. Både de levende og de døde har i Jesmyn Wards univers magt til at besynge, men mest at begræde.

En barsk og rørende, men også varm og medrivende fortælling om kærlighed og svigt, håb og le mystère - en skæbnesvanger sang om vold og tilgivelse. Det er et blik ind i skæbner på samfundets rand, arret af sociale skel og det racehad, der i generationer, selv i dag, gennemsyrer og dikterer sortes liv i det sydlige USA.

I Mississippis afkroge Det er Jojo og hans mor, Leonie, som fortæller. Om livet i Bois Sauvage, det landlige Mississippi nær kysten, hvor de sammen med Jojos lillesøster Kayla bor hos Leonies forældre (Pop og Mam).

Historien begynder på Jojos 13 års fødselsdag, hvor Jojo hjælper Pop med at slagte en ged - vi er i det 21. århundrede, men livet blandt de sorte i Mississippis afkroge løber som en flod tidløst af sted.

Pop og Mam - der nu er sengeliggende, fordi hun har kræft - tager sig af børnebørnene.

Familietur til fængslet Leonie er en flygtig skikkelse i børnenes liv. Hun har aldrig været opgaven som mor voksen. Ønsket om at være en god og kærlig mor overskygges af et tilbagevendende stofmisbrug og af kærligheden til børnenes far, Michael.

Han er hvid, og var ven med ham, der slog Given ihjel - Leonies storebror, der stadig hjemsøger og trøster hende i syner, når hun er skæv.

Michaels far, Big Joseph, har aldrig lagt skjul på, hvad han mener om Michaels sorte kæreste og deres fælles børn. Som Michael udtrykker det: "Han er gammel - den gamle skole ... Han tror på niggere."

Michael sidder i Parchman-fængslet, men skal nu løslades.

I et anfald af befippet moderkærlighed beslutter Leonie, at de alle sammen, hende og børnene, skal køre op og hente ham i fængslet - én stor familie. Børnene vil ikke med, men Leonie tvinger dem.

Jojo har aldrig brudt sig særligt om sin far, og Kayla har aldrig mødt ham.

Med på turen nordpå kommer Misty, Leonies veninde, hvis fyr sidder inde i samme fængsel. I Parchman samler de en ekstra passager op, Richie, som nu også lægger stemme til fortællingen.

Richie er et spøgelse, en hvileløs sjæl, som kun børnene kan se. Richie mærker straks Jojo, han ved bare, at han er i familie med River (Pop): Det er Rivers dreng. "Det ved jeg. Jeg kunne lugte det så snart han kom i nærheden af stedet, så snart den lille røde, bulede bil drejede ind på parkeringspladsen."

Richie døde i Parchman for over et halvt århundrede siden, hvor han lærte Pop at kende, Pop, som var involveret i Richies død.

Hvorfor? er det spørgsmål, den hvileløse sjæl har vendt og drejet i sit hoved lige siden - årsagen til, at han sætter sig ind i bilen, krøbet sammen for fødderne af Jojo - for sammen med familien at tage tilbage for at finde River og for at finde svar.

Poetisk om tunge temaer Jesmyn Ward (f. 1977) slog med 'Syng, levende og døde, syng' for alvor sit navn fast i USA som en af sin generations nye store forfattere.

Med sit poetiske sprog og sin evne til at skrive medrivende fortællinger om hårdt prøvede skæbner og tunge temaer, har Jesmyn Ward siden sin debut, 'Where the Line Bleed' (2008), tryllebundet sit publikum.

Som den eneste kvinde, siden National Book Award blev stiftet i 1950, har Jesmyn Ward vundet den prestigefulde pris to gange.

