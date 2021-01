Se billedserie Ida Jessen har modtaget en hel række priser for sit forfatterskab, som ofte er kendetegnet ved psykologisk realisme og sanselige naturskildringer. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Biblioteket anbefaler: Ondskab og kærlighed i Ida Jessens western fra den jyske hede Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Biblioteket anbefaler: Ondskab og kærlighed i Ida Jessens western fra den jyske hede

Villabyerne - 31. januar 2021 kl. 09:16 Af Therese West Boardman, litteraturformidler, Gentofte Hovedbibliotek Kontakt redaktionen

Ida Jessens seneste roman 'Kaptajnen og Ann Barbara' foregår tilbage i 1754.

Romanen er intet mindre end en western fra den jyske hede.

En fremmed ankommer til en fjernt beliggende egn med en mission. Den fremmede er kaptajnen Ludwig von Kahlen. Han er kommet fra Nordtyskland til den øde hede et sted uden for Viborg for at bevise, at ørkenen kan opdyrkes.

Kaptajnen bygger sig et hus øverst på en bakketop og udsættes her for den ustoppelige og skånselsløse vind:

"Vinden hyler over heden. Den kommer ude fra havet hundrede kilometer borte og møder ingen modstand, før den rammer kaptajnens hus. Vinden slår mod ruderne, banker ned i skorstenen, river i de tykke egeplanker, der er bragt ud til heden helt fra skovene i Silkeborg. Der bor onde djævle i vinden, den pisker jorden med regn, den hviner og tuder." (s. 281).

En dag kommer en glarmes­ter forbi med sin datter, som han smider i dammen i en brandert.

Køber pige for 20 skilling Kaptajnen køber pigen for 20 skilling, og således flytter den bandende og ret vakse Anmai Mus ind. Hun lærer efterhånden at skrive og navngiver verden med sine egne ord og hjælper den svagtseende kaptajn med landmåling og kortlægning af heden - et omfattende projekt, som kaptajnen kæm­per ­indædt for at fuldføre:

"Kaptajnen er kommet for at fæstne heden til papir, og når det er gjort til hans tilfredshed, skal papiret sendes i en forseglet pakke til Rentekammeret i København, hvor det skal ligge til verdens ende." (s. 358).

Ingen ved, hvem der ejer heden.

Den brutale godsejer Schinkel mener, at den er hans. Men en sommerdag kommer den gådefulde Ann Barbara vandrende over heden. Hun allierer sig med kaptajnen, og så begynder der at ske ting og sager!

Ann Barbara er meget effektiv og produktiv og har et veludviklet talent for at få meget ud af lidt. Relationen mellem Ann Barbara og kaptajnen bliver mere og mere tæt og fortrolig.

Vi følger den aldrende kaptajn og landmålers udfordringer med at få noget til at leve i den sandede jord.

Igen og igen kommer den ondskabsfulde godsejer Schinkel på tværs og forsøger at forpurre kaptajnens projekt. Schinkel ydmyger bønderne, voldtager deres koner og er meget ukærlig over for sin unge hustru, som kaptajnen til gengæld udvikler et blødt punkt for.

Naturens stærke kræfter 'Kaptajnen og Ann Barbara' er en formfuldendt roman, der sætter spot på store begreber som ondskab og kærlighed og på at turde kæmpe for en sag trods evig modgang.

Den handler om at kæmpe både for og imod naturens stærke kræfter.

Portrættet af kaptajnen Ludwig von Kahlen viser tydeligt hans ukuelighed og stædighed i tæt parløb med den evige vind og det genstridige jyske hedelandskab.

En lang række af romanens karakterer har forlæg i virkeligheden, mens Ann Barbara og Anmai Mus er fri fantasi.

Ligesom i Ida Jessens prisbelønnede roman 'En ny tid' (2015) giver hun her sine læsere et unikt indblik i et vedkommende og dramatisk stykke danmarkshistorie.

'Kaptajnen og Ann Barbara' er af flere litteraturanmeldere blevet udråbt som Ida Jessens hovedværk til dato.

Romanen ligger tilgængelig på eReolen.

Bag om forfatteren Ida Jessen (født 1964) debuterede i 1989 med novellesamlingen 'Under sten'.

Hun har modtaget mange priser for sit forfatterskab, bl.a. Søren Gyldendal Prisen i 2009.

I 2010 fik hun De Gyldne Laurbær for romanen 'Børnene', som ligeledes var indstillet til Nordisk Råds Litteraturpris.

I 2014 blev hun igen nomineret til Nordisk Råds Litteraturpris - denne gang for novellesamlingen 'Postkort til Annie'.

Hun fik Blixenprisen og DR Romanprisen i 2016 for romanen 'En ny tid', og i 2017 modtog hun Kritikerprisen for 'Doktor Bagges anagrammer'.

Ida Jessen har en fremtrædende plads som forfatter i den lange nordiske, realistiske fortælletradition.

Hendes bøger er ofte kendetegnet ved den psykologiske realisme, de menneskelige relationer og de sanselige naturskildringer. Historierne udspiller sig ofte i landsbysamfund, hvor folk både elsker, hader og er indbyrdes afhængige af hinanden.

Ida Jessen har en særlig evne til at sætte ord på de svære følelser og skriver med et stærkt psykologisk indblik og ikke mindst et stort sprogligt overskud.

relaterede artikler

Biblioteket anbefaler - nu også på Instagram 20. januar 2021 kl. 15:38

Biblioteket anbefaler: Han skriver bedre end nogensinde 15. januar 2021 kl. 09:33

Biblioteket anbefaler: En gammel klassiker i nyt tøj 10. januar 2021 kl. 10:48