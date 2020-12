Se billedserie ?Folket i træerne? er Hanya Yanagiharas debutroman. Bogen er ugens anbefaling

Send til din ven. X Artiklen: Biblioteket anbefaler: Øen med det unge liv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Biblioteket anbefaler: Øen med det unge liv

Villabyerne - 07. december 2020 kl. 07:20 Af Paul Calderara Eskekilde, litteraturformidler, Gentofte Hovedbibliotek Kontakt redaktionen

'Folket i træerne' er Hanya Yanagiharas debutroman. Det er en medrivende, yderst velskrevet og dybt foruroligende rejse gennem vildnisset - helt ind i mørkets hjerte.

I 1950 inviteres Norton Perina med på en antropologisk ekspedition til den uudforskede ø, Ivu'iyu, i Mikronesien. Den næsten færdiguddannede læge skal sammen med to antropologer opspore folket i træerne - de indfødte, hvis levetid, efter sigende, langt overstiger det almindelige blandt mennesker. Første stop på rejsen er U'ivu, hovedøen i den lille øgruppe, bestående af tre øer. Her møder de kongen, som giver dem tilladelse til, nu i selskab med tre guider, at forsætte til Ivu'iyu:

"Vi gik. Der var ingen sti, og Fa'a gik forrest og skubbede grene og buske og blade på størrelse med stegepander til side, som vi andre greb på skift og skovlede om bag os, idet vi bevægede os fremad. Det skræmte mig en lille smule, hvor hurtigt junglen havde opslugt os, hvor små og ubetydelige vi var herinde [...]."

Ekspeditionen lykkedes. Sekstetten finder frem til landsbyen, de indfødte og drømmerne - udstødte indfødte, der på trods af deres unge ydre, viser sig at være endog meget gamle. Nøglen til, hvad der kan ligne evig ungdom, finder Norton i en sjælden skildpaddeart - Opa'ivu'eke. I nattens mulm og mørke finder han en Opa'ivu'eke, slår den ihjel og smugler kødet med sig hjem til USA.

Resultaterne af Nortons undersøgelser gør ham verdenskendt. Men opdagelsen skal vise sig at have ødelæggende konsekvenser for U'ivu-øerne og de indfødte. U'ivu belejres af videnskabsmænd og medicinalvirksomheder, der med alle midler kæmper om retten til at besøge Ivu'iyu - og adgang til skildpadden med det livsforlængende kød. Det bliver en menneskelig, samfundsmæssig og økologisk katastrofe, som Norton bliver vidne til på sine talrige rejser tilbage til øerne.

Men det er af en helt anden grund, at man som læser sidder uroligt i sin stol med bange anelser, længe før Norton gør os bekendt med øboernes skæbne - ja, endnu før Norton selv tager ordet.

Bogen indledes med en "Indledning", skrevet af hans tidligere kollega og ven, Ronald Kubodera, hvori vi får fortalt, at Norton sidder i fængsel, dømt for overgreb på et af de mange børn, han med tiden tog med sig hjem fra Ivu'iyu. Rammefortællingen om den pædofildømte berømthed, der som underliggende flimmer fylder siderne i Nortons memoirer, er med til at drive historien fremad. Hvad er det egentlig for en person, vi har med at gøre? Og så er det Hanya Yanagiharas fremragende evne til at skrue en historie sammen med vid og bid, som på mange niveauer afdækker magt og overgreb.

Hanya Yanagihara kom på alles læber i den litterære verden, da hun for fem år siden udgav den anmelderroste publikumssucces, 'Et lille liv'.

'Folket i træerne', som udkom 2013, var hendes debut som romanforfatter. Bogen vakte stor opmærksomhed og blev blandt andet indstillet til den prestigefyldte debutantpris The PEN/Robert W. Bingham Prize.