Se billedserie Emily St. John Mandels roman dvæler ikke ved sammenbruddet, men begynder dér, hvor livet så småt er ved at falde på plads. Pressefoto Foto: Sarah Shatz

Biblioteket anbefaler: Når lyset går ud i hele verden

Læs den meget samfundsaktuelle roman 'Station 11' af Emily St. John Mandel

Villabyerne - 14. maj 2021 kl. 17:29 Af Paul Calderara Eskekilde, litteraturformidler, Gentofte Hovedbibliotek Kontakt redaktionen

"På det tidspunkt var de andre kanaler reduceret til statisk knitren og prøvebilleder, bortset fra dem, der gentog regeringens krisevejledninger igen og igen, ubrugelige råd om at holde sig inden døre og undgå store menneskemængder. Dagen efter var der endelig en, der slukkede kameraet i det tomme studie, eller også gik kameraet ud af sig selv. Den næste dag døde internettet."

En dræbende epidemi Vi befinder os i Toronto, på Elgi-teatret, hvor den kendte filmskuespiller Arthur Leander har indtaget de skrå brædder i rollen som Kong Lear.

Udenfor daler sneen og inde i teatret den falske. Pludselig falder Arthur om på scenen med hjertestop - nærmest som et varsel om den skæbne, der denne aften, og i dagene efter, vil ramme langt de fleste.

Georgien-influenzaen, som medierne har døbt den, er brudt ud - en influenzaepidemi, som i løbet af det næste korte stykke tid dræber størstedelen af Jordens befolkning.

Shakespeare til folket Der er gået 20 år siden sammenbruddet, og Den Omrejsende Symfoni nærmer sig St. Deborah by the Water.

Den Omrejsende Symfoni er altid på landevejen, rejser gennem ødemarken, fra den ene beboede enklave - en tankstation, et supermarked, en samling huse, et hjørne af en by - til den næste for at opføre Shakespeare-stykker og klassisk musik. Hvorfor Shakespeare? "Folk vil have det bedste, verden havde at byde på."

Blandt skuespillerne i Symfonien er Kirsten. Hun var med som statist den aften, Arthur Leander faldt død om på scenen. Dengang var hun kun en lille pige.

De første år, der fulgte sammenbruddet, synes væk - eller godt begravet i bevidsthedens glemmekasse. Og hvorfor hun har to knive tatoveret på håndleddet, vil hun helst ikke ud med.

Men hun husker Arthur, husker, han var venlig og at han gav hende to helt specielle tegneserier, som hun stadig passer godt på.

Forsvinder sporløst Stemningen i St. Deborah by the Water er trykket. En mand, der kalder sig Profeten, har taget styringen. Sidst Symfonien var i byen, for to år siden, havde de efterladt Charlie og sjetteguitaristen her, fordi de ventede et barn. Men nu har de forladt byen igen. Hvorfor ønsker ingen rigtig at svare på.

Og da truppen vælger at gå i samme retning, begynder den ene efter den anden pludselig at forsvinde sporløst.

Rørende og original Allerede da den udkom, vakte Emily St. John Mandels roman, 'Station 11', international opsigt og vandt flere store priser - deriblandt Arthur C. Clark Award 2015, og var finalist til National Book Award.

Hvad den i den grad har fortjent. For 'Station 11' er en smukt skrevet, rørende og original fortælling om vores verden før og flere år efter, helvedet bryder løs.

Og det er netop dens styrke. At den ikke, som så mange andre postapokalyptiske for­tællinger dvæler ved sammenbruddet og årene umiddelbart efter, hvor alting falder fra hinanden og mennesket viser sig fra sin mest dyriske side.

Hun venter, til livet så småt er ved at falde på plads og hæver således det menneskelige op over det rå overlevelsesinstinkt - viser os, at mennesket er mange ting, men at vi også er kendetegnede ved et åndeligt instinkt for at videreføre vores kultur, civilisation og historie - på trods af alt.

Og hun gør det hele på særdeles underholdende vis, hvad der i sammenspil med temaet uden tvivl er årsagen til, at 'Station 11' - nu, under corona-pandemien - igen stryger til tops på de amerikanske salgslister.

