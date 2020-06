Se billedserie Edgar Allan Poe skrev verdens første kriminalhistorie. Pressefoto

Biblioteket anbefaler: Mørke, gotiske fortællinger med uhyggelige twist

Villabyerne - 16. juni 2020 kl. 07:40 Af Christine Fur Fischer, litteraturformidler, Gentofte Hovedbibliotek Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den amerikanske digter, forfatter, skribent og kritiker Edgar Allan Poe er især kendt for sine mørke, gotiske fortællinger med det uforklarlige, uhyggelige twist, som Freud senere kaldte 'das unheimliche' og for at være forfatter til verdens første kriminalhistorie, 'The Murders in the Rue Morgue'(1841).

Edgar Allan Poe Blev født i Boston i 1809 og døde i 1849.



Han debuterede i 1827 med 'Tamerlane and Other Poems'.



De fleste af Poes tekster er tilgængelige på enten dansk eller engelsk på eReolen og selvfølgelig også som fysiske bøger på biblioteket.



Han udgav i slutningen af 1830'erne 'Tales of the Grotesque and Arabesque', hvor man finder nogle af hans mest kendte fortællinger, for eksempel 'The Fall of the House of Usher', 'William Wilson' og andre såkaldte fantastiske fortællinger, hvori der optræder elementer, der ikke umiddelbart er rationelle, og som der ikke gives en endelig forklaring på.

I stedet fremkalder teksten den berømte 'fantastiske tøven', som er en åbenhed over for noget potentielt uforklarligt eller overnaturligt.

Pesten hærger Også digtet 'The Raven' fra 1845 gav Poe et litterært gennembrud og gjorde ham til repræsentant for den amerikanske romantik. I 2019 udkom på dansk 'Udvalgte fortællinger', der samler de bedste af Poes fortællinger flot oversat af Hans-Jørgen Birkmose.

Og relevant i forhold til den nuværende coronaepidemi foregår flere af fortællingerne i samlingen på et bagtæppe af en pestlignende sygdoms hærgen inspireret af koleraepidemien i 1832, for eksempel 'Kong Pest' og 'Maskeraden under den røde død'.

På eReolen ligger der en lang række af Edgar Allan Poes udgivelser, som omfatter både digte, fortællinger, essays og den ene roman, han skrev: Arthur Gordon Pyms eventyr. Flere af dem både på dansk og engelsk.