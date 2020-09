Se billedserie Hiromi It er japansk forfatter og digter. Pressefoto

Biblioteket anbefaler: Magiske digte fra Japan

Villabyerne - 22. september 2020 kl. 14:39 Af Christine Fur Fischer bibliotekar Gentofte Hovedbibliotek

Hiromi Itoer en af Japans vigtigste og vildeste nulevende digterstemmer, som har skrevet digtromanen 'Vildgræs ved flodlejet', som udkom på japansk i 2005 og for første gang på dansk i 2018. Bogen er et hovedværk i hendes forfatterskab.

Bogen, der er blevet kaldet magisk og shamanistisk, udfolder et univers, hvor mennesker og planter, liv og død smelter sammen i et på alle måder grænseoverskridende miljø. Kroppens og naturens funktioner er ankeret i digtet, der handler om en mor, der rejser med sine børn fra flodlejet i Japan til ødemarken i Californien og tilbage til flodlejet for at se kirsebærtræerne blomstre. Årstiden er dog forkert; det er regntid, så det er granatæblerne, der blomstrer og derefter græsserne, der overtager flodlejet. Overtager menneskene og andre levende og døde væsener.

"Vinden blæser hårdt udenfor, men luften inde i huset står fuldkommen stille, / Lige meget hvor man går hen, er der stadig skjoldlus overalt, / Fordi luften står så stille, stiger antallet af insekter og skjoldlus, / Jeg vil bo ved flodlejet og blive til en plante, jeg vil slippe af med vinene, / Jeg vil kun medbringe liget, hundene og mine børn, / Det er hvad mor sagde, vi var børnene / Den eneste måde vi kendte til at overleve på, var ved at følge med hende / Så vi forlod hjemmet og boede midt på flodlejet, hvor vinden blæste igennem / Vi ønskede at blive til flodlejet"

Stilen er fabulerende, kaotisk, messende med gentagelser, til tider uforståelig, grotesk og afskyvækkende. Teksten vender igen og igen tilbage til kvindekroppen som forbundet med naturen, planteliv såvel som dyreliv, både i moderskabet og den kvindelige seksualitet. Sygdom, død, forrådnelse og genopstandelse er den cyklus, som gentager sig i natur, mennesker og dyr hos Ito, og stanken fra kroppens indre, fra kroppens væsker, fra råd, død, kroppe i forfald, fra madrester og affald og fra ligene af mennesker, planter og dyr hænger som en kvalmende dunst over hele værket, og både legitimerer og tager afstand fra kroppens funktioner. Kontrasterne stilles hele tiden hårdt op. Den tørre, blæsende, golde, varme i ødemarken over for fugten, de vildtvoksende planter og forrådnelsen i flodlejet. Det velkendte fremmede i ødemarken over for det ukendte hjemlige i flodlejet. Børnene, der vender hjem uden erindring om hjemmet og føler sig fremmede. Til sidst forlader børnene deres mor og rejser tilbage til ødemarken igen.

Onsdag den 16. september kl. 16-17 inviterer biblioteket til bookwalk i Øregårdsparken med snak om 'Vildgræs ved flodlejet'. Det er en fordel at have læst bogen på forhånd, og der er bestilt en stak eksemplarer hjem, som kan lånes på Gentofte Hovedbibliotek. Spørg efter bogen hos personalet.