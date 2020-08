Biblioteket anbefaler: Livets grundlæggende meningsløshed

Vi befinder os i Algeriet, hvor den unge franskmand Meursault en dag, via en kæde af tilfældigheder og uden nødtvungen grund, dræber et andet menneske. Alt, hvad der sker omkring - og i - Meursault foregår i en besynderlig form for slowmotion.

Camus behandler emnet mesterligt. Ikke blot ved at tage det op som et aspekt af handlingen, men simpelthen ved at lade det gennemsyre hele bogens fortællestil. Det er rystende og rørende læsning. Som forfatter og tænker regnes Camus for at være foran­kret i eksistentialismen, omend han selv ikke var meget for at bruge betegnelsen.