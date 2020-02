Via sangene søger erindringsbogen ind i de epoker, Lis Sørensen har været en del af. Pressefoto

Biblioteket anbefaler: Lis Sørensens liv beskrevet gennem hendes største sange

ANBEFALING I den underholdende erindringsbog 'Jeg er kommet for at synge' bevæger vi os helt tæt på sangeren og kunstneren Lis Sørensen, der har lagt stemme til danskernes liv i fem årtier.

Bogen tager udgangspunkt i de sange, vi kender, men den er samtidig en vedkommende fortælling om at finde sin vej som kunstner og kvinde.

Vi følger Lis fra den spæde begyndelse som sømandens datter i Brabrand over tiden med det banebrydende band Shit & Chanel til en vidtfavnende solokarriere, hvor hun har opnået stor succes, men også har måttet kæmpe hårdt for (at beholde) sin plads.