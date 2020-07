?Lev livet modigt? er en bog om at søge og finde. Pressefoto

Biblioteket anbefaler: 'Lev livet modigt' af Michelle Hviid

'Lev livet modigt' er en bog om at søge og finde. Den danske forfatter og iværksætter Michelle Hviids nye bog består af en række nedslag i hendes eget liv.

Nedslag, der alle har været - og er - livsdefinerende. Hun har overlevet en hjernetumor, en skilsmisse og et væld af andre kriser.

Bogens hovedudsagn er, at den opfordrer sine læsere til at leve livet modigt. Det er også rigtigt. Når man læser bogen, får man i den grad lyst til at gribe de chancer, livet kaster efter en - eller ligefrem opfinde dem selv.