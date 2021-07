Biblioteket anbefaler: Knivskarpt indblik i Instagram-kulturen

For en læser som mig, der er mor til to unge mennesker, åbner 'Døgnåben' af Cecilie Grønlund et vigtigt vindue ind til den unges univers - og jeg er sikker på, at den unge læser får en tiltrængt følelse af at blive set. Ikke at være alene.