Biblioteket anbefaler: Knausgård leger med lyset og mørket i coronaens skygge

Villabyerne - 27. februar 2021 kl. 09:24 Af Therese West Boardman, litteraturformidler, Gentofte Hovedbibliotek Kontakt redaktionen

"Og i de dage skal menneskene søge døden og ikke finde den; og de skal længes efter at dø, men døden flyr dem."

Med disse ord fra Johannes' Åbenbaring indleder Karl Ove Knausgård sin nye roman 'Morgenstjernen', der netop er udkommet på dansk.

I 'Morgenstjernen' følger vi en række mennesker i og omkring Bergen hen over to afgørende dage i deres liv.

De bakser alle med hver deres problemer.

Litteraturprofessoren Arne er sammen med sin familie i et feriehus på landet. Arnes kone er psykisk syg, og man følger Arnes kamp for at holde sammen på familien og sig selv.

Vennen, rigmandssønnen og enspænderen Egil, opholder sig i et sommerhus i nærheden.

Et andet sted i Norge er præsten Kathrine på vej hjem fra et seminar, men indlogerer sig på et hotel i stedet for at tage hjem til familien.

Vi møder de to unge mennesker Emil og Iselin, der på hver deres måde slås med tilværelsen, sygeplejersken Solveig, som bor sammen med sin gamle, syge mor, den fallerede journalist Jostein, hans kone Turid og deres hjemmeboende, isolerede søn.

Stjernen varsler nye tider En aften dukker en gigantisk stjerne op på himlen over dem. Hvad er det for et fænomen? En supernova? Et varsel?

Alle taler om stjernens enorme kraft, men har forskellige opfattelser af, hvad de oplever. Og så går livet ellers videre - dog ikke helt som før, da usædvanlige og urovækkende hændelser begynder at ske. Det myldrer med krabber, og menneskelignende fugle flyver ind i byen.

Virkeligheden er ikke længere den samme. En sitrende uro har indfundet sig.

Forandring eller undergang Egil filosoferer over stjernens fremkomst og opfatter den som et tegn. Han læser i Bibelen og finder frem til, at morgenstjernen både refererer til Kristus og djævelen:

"Morgenstjernen hed Lucifer på latin, og det betød lysbærer. Her var Lucifer morgenrødens søn, og morgenrøden kunne ikke være andet end Gud, altets skaber. Lucifer forsøgte at blive hans lige, men blev styrtet fra himmelen og ned i dødsriget, som han så i traditionen blev hersker over. (...) Jeg troede ikke, at stjernen var Lucifer eller Kristus. Stjernen var stjernen. Men at den var et tegn på noget, tvivlede jeg ikke på."

Et tegn på hvad, spørger man sig selv som læser. Et tegn på forandring, skred eller ligefrem undergang?

Spørgsmålet forbliver ubesvaret, men forstærker blot det på én gang skræmmende og dragende ved romanen.

Det træder tydeligt frem, at Karl Ove Knausgård har skrevet 'Morgenstjernen' under corona-pandemiens lockdown med dertil hørende kontroltab og undergangsstemning.

Et djævelsk sidetal 'Morgenstjernen' er i flere henseender en stor roman. Bogen er på 666 sider, hvilket næppe er nogen tilfældighed!

'Morgenstjernen' er en dybt fascinerende og foruroligende roman om de store spørgsmål i livet og om alt det uhåndgribelige, vi mennesker ikke kan forstå og kontrollere.

Den handler om det gode og det onde, om lyset og mørket, der lever side om side - og i os alle. Livet, der konstant peger hen imod døden, som indhenter alle og forbliver et mysterium.

Livet efter døden diskuteres i romanen og præsenteres som en mulighed - og tænder måske et håb.

Om forfatteren Karl Ove Knausgård (f. 1968) debuterede i 1998 med romanen 'Ude af verden'.

Han er mest kendt for sit autofiktive seksbindsværk 'Min kamp', men har også skrevet flere essaysamlinger - heriblandt hans årstidstetralogi.

Karl Ove Knausgård har modtaget flere nationale og internationale priser, senest H.C. Andersen Litteraturprisen 2020, som for første gang er blevet uddelt til en nordisk forfatter.

