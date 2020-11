Se billedserie ?Khirbet Khizeh - Slagmark? er skrevet af S. Yizhar.

Biblioteket anbefaler: Jødernes krig efter Anden Verdenskrig

Villabyerne - 03. november 2020 kl. 10:18 Af Paul Calderara Eskekilde, bibliotekar, Gentofte Hovedbibliotek Kontakt redaktionen

Erindringsromanen 'Khirbet Khizeh' af S. Yizhar er en på mange måder simpel fortælling. En enkelt dag i en ung mands liv. Men intet ved denne dag - og dagene der gik forud og fulgte efter i 1948/49 - er simpelt.

Vi nærmer os slutningen af den første arabisk-israelske krig. En deling israelske soldater gør sig klar til at indtage landsbyen Khirbet Khizeh og rømme byen for dens beboere. Stemningen blandt soldaterne er underligt distanceret, til tider skødesløst munter. Endnu en dag på jobbet.

Kun hos jeg-fortælleren skinner ubehaget igennem - naget af et indre oprør, fortættet af skyld og tvivl:

"Jeg lod mit blik vandre hid og did. Jeg følte mig utilpas. Hvorfra fik jeg den idé, at jeg havde gjort mig skyldig? Og hvorfor begyndte noget at presse på i mig, for at jeg skulle søge undskyldninger? Mine kammeraters sjælero øgede kun min egen hjertekval. Sansede ingen af dem noget? Eller foregav de ikke at se noget?"

Mens soldaterne fjerner landsbyboerne fra deres hjem - genner dem sammen i grupper, klar til at blive fragtet væk på ladene af lastvogne, som var de kvæg - hober spørgsmålene sig op: Om jeg-fortælleren med denne og lignende aktioner bidrager til et tvunget masse-eksil, i lighed med det, der bragte de europæiske jøder til Palæstina?

Om han stadig, når alt dette er tilendebragt, med rette kan kalde dette land, denne jord, for sit hjem?

'Khirbet Khizeh' udkom i 1949 og bygger på S. Yizhars egne oplevelser som soldat i den første arabisk-israelske krig, hvor over en halv million palæstinensere blev fordrevet eller udrenset af jøderne, og over 400 landsbyer blev raseret for at gøre plads til den nye israelske stat.

Beskrivelsen vakte, som Herbert Pundik fortæller i bogens oplysende efterskrift: (...) "en del opsigt, men ikke større moralsk forargelse. Der var kun gået tre år efter Anden Verdenskrigs afslutning. Stemningen i den nye stat var domineret af traumet efter Holocaust."

Med tiden har romanen alligevel opnået klassikerstatus i Israel og har blandt andet indgået som pensum i skolerne. I 2016 udkom den så endelig til flotte anmeldelser på dansk på forlaget Møller, men fik måske ikke helt den opmærksomhed, den fortjener. Og det er en skam. For 'Khirbet Khizeh' er et vigtigt, vel nærmest profetisk lille mesterværk, der kaster lys over begyndelsen på en konflikt og de spørgsmål, der lige siden har martret regionen - og politisk, og på et følelsesmæssigt plan, resten af verden. En roman, der med sit gribende, lyriske sprog og sine beskrivelser af krigens rædsler og ofrenes resignation, fortjener en plads i verdenslitteraturens kanon:

"(...) ... Skud! - det rislede dem koldt ned ad ryggen, maverne krympede sig sammen, en dødsangst kvinde fór ud og samlede sine børn sammen i næsten-hjertestoppende panik. Og pludselig herskede der en lammende stilhed af undren, af et velkendt "bare-ikke-os, kære Gud!", hvor en bøn et øjeblik stod i luften, et langtrukkent, oldgammelt, gådefuldt øjeblik, som vaklede hid og did, indtil det var afgjort. Og i hjertet på hver enkelt og på alle og enhver dunkede en ur-tromme, der skreg: Fare, fare, fare! Og de ønskede ikke at vide, var tvunget til at komme sig og træffe hektiske beslutninger, mens kuglernes hvislen med bestemthed erklærede: Det er begyndt!"

