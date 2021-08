Se billedserie Den ærøske forfatter Harald Havsteen-Mikkelsen. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Biblioteket anbefaler: Islandsk familiedrama som godnatlæsning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Biblioteket anbefaler: Islandsk familiedrama som godnatlæsning

Villabyerne - 07. august 2021 kl. 16:16 Af Paul Calderara Eskekilde, litteraturformidler, Gentofte Hovedbibliotek Kontakt redaktionen

Ugens anbefaling fra biblioteket er bogen 'Bare et hvæs' skrevet af Harald Havsteen-Mikkelsen.

Harald Havsteen-Mikkelsen har spændt en vild og kæk og lettere skør islandsk pony for sin anden skønlitterære udgivelse - det er finurligt og rablende, til tider endog meget sjovt og rørende, og så er der hele vejen, fra Danmark til Island, fuld fart over feltet.

Men vi begynder i Danmark. På Sjælland. Foran døren til Mælkebøtten - udslusningsbolig 3, hvor Birgir midlertidigt bor. Bjarni, Birgirs søn, står udenfor og forsøger at tage sig sammen til at gå ind. Han er nervøs. Plages af dårlig samvittighed. For var det egentlig ikke hans skyld, at faren blev psykotisk og mistede sit arbejde ovenpå uheldet med jointen med ketamin? Det mener Birgir i hvert fald, og lige siden har han haft et mildest talt anstrengt forhold til sin søn, der uden held har forsøgt at forklare sig og sige undskyld.

Men nu står Bjarni her, har taget turen fra Island, for at hente sin far hjem for at deltage i farmorens begravelse.

Snart sidder de på færgen med kurs mod Island. Ikke bare Bjarni og Birgir, men også Lotte, Birgirs ekskone, deres fælles teenagedatter Rosa, og Lottes nye mand Karsten, der ikke ønsker at lade Lotte og Rosa alene med Birgir - på trods af bryllupsforberedelserne og de mentale forberedelser til tv-programmet, som Karsten skal deltage i: 'Pessimis­ter på prøve'.

Allerede på færgeturen til Island står det klart, at det her, denne sammenkomst af mennesker, er en dysfunktionel en af slagsen. Og da den pukkelryggede ankommer til Island og indlogeres hos Bjarnis og Birgirs islandske familie, bliver det hele kun vildere og værre.

Tilbagekomsten til Island puster nok nyt liv i Birgirs livskraft og lunger, men det puster samtidig også til gløderne i hans "tilstand", der synes mere og mere ustabil og ude af trit med virkeligheden - hvad der kun øger til de interne spændinger i familien.

Mellem fronterne står Bjarni. For selvom det slider på nerverne, og på forholdet til kæresten Hildur, føler Bjarni, at han må hjælpe sin far med hans mere og mere tossede ideer. For Bjarni er selv ligesom gået i stå efter uheldet med jointen, og han virker ude af stand til at komme videre, finde meningen med livet, før faren om ikke andet har taget imod hans undskyldning. Men hvor langt ned ad vejen skal Bjarni følge sin far?

'Bare et hvæs' er et friskt pust til en klassisk litterær genre (familie- og slægtsromanen), som man trods den høje standard til tider godt kan føle er blevet en smule mosbegroet. Meget kan man sige om 'Bare et hvæs', men mosbegroet er den ved huldrefolket ikke. Den har en filmisk følelse over sig - måske præget af Harald Havsteen-Mikkelsens egen akademiske baggrund - som blandt andet kommer til udtryk i tempoet, beskrivelserne af den vilde islandske natur og stadig simrende folketro, de mildt karikerede karakterer og de sjove og flippede monologer - for ikke at tale om opbygningen og slutningen, hvor det hele... det skal ikke afsløres her.

relaterede artikler

Biblioteket anbefaler: Genial bog om familiedrama fra Island 25. juli 2021 kl. 04:54