Biblioteket anbefaler: Intim fortælling om natur og mennesker i Tjernobyls skygge

Kattekillingerne, som deres mor forsøger at holde i live i en rede i køkkenskabet i et forladt hus i Kopachi nær Tjernobyl. Vinden i trækronerne. Sneen dyb i skoven. Bjørnen, som leder efter mad og snuser sig vej til kattereden i det forladte hus, jager dem på flugt, ud i sneen.

Da han senere får konstateret lymfekræft, skiller han sig af med alle sine ejendele, forlader sin lejlighed og rejser til Tartu i Estland, hvor han opsøger en prostitueret på et værtshus og betaler hende for at sidde sammen med sig en hel nat indtil solopgang, mens han fortæller sin historie.