Biblioteket anbefaler: Hun har noget på hjerte - og har oplevet det meste selv

Ugens boganbefaling er Milagros Socorro 'Længsel efter tamarinden - og andre fortællinger fra Venezuela'

Villabyerne - 03. september 2021 kl. 21:58 Af Paul Calderara Eskekilde, litteraturformidler, Gentofte Hovedbibliotek Kontakt redaktionen

Med 'Længsel efter tamarinden - og andre fortællinger fra Venezuela' får vi et glimrende udpluk af Milagros Socorros alsidige og vigtige forfatterskab, der langt hen ad den puklede vej bygger på hendes eget liv.

"Den måtte være nede i det dybeste af jorden, tænkte jeg. Den bevægede sig sikkert og ubesværet mellem jordens overflade og dybet. Den spiste jord og spyttede den ud igen. Den tyggede jorden, som var det et stykke læder. Den slap vinde, der fik jordbunden til at skælve, forskrækkede ormene og vækkede mig hver eneste nat. 'Der findes ingen ond ånd', sagde min mor til mig. 'Læg du dig bare til at sove igen.' Men jeg vidste at der fandtes en ånd."

Milagros Socorro har noget på hjerte - og har oplevet det meste selv. Har mærket og set slangen i sit hjemlands gamle bryst. Hun er en kvinde, der ikke lader sin pen diktere, selv ikke af et diktatorisk regime, der strammer grebet om ytringsfriheden - et land, som hun af frygt for egen sikkerhed har måttet lade sig eksilere fra (Milagros har siden efteråret 2019 været bosiddende i Aarhus, hvor hun kom til som ICORN-fribyforfatter).

Det er fortællinger fra hendes eget liv, vi finder i 'Længsel efter tamarinden - og andre fortællinger fra Venezuela'.

Små personlige historier om opvæksten i en middelklassefamilie, om venskab og sammenstød, om kærlighed og fandenivoldskhed, og om den udmagrende smerte og tomheden efter tab; som da familien, skamfulde, bliver nødt til at forlade deres hus:

"Da motoren gik i gang, begyndte min mor at græde. Det var ikke ligefrem en stille gråd, men den blev heller ikke afbrudt af suk og da slet ikke af skrig. Det var sorgens og chokkets gråd. Nederlagets gråd. Det var usædvanligt, for min mor græd meget sjældent. Verden skulle nærmest falde sammen over hende, før hun gav efter for trangen til at bryde ud i gråd. Det gjorde hun så nu ..."

Men samtidig er 'Længsel efter tamarinden...' også et portræt af et land præget af fattigdom, af social ulighed, af et diktatorisk regime og af en økonomisk grådighed, der hele tiden udvider og spreder sin magt - ofte på bekostning af junglen og af den oprindelige venezuelanske kultur, tro og overtro. Det er tankevækkende, skræmmende og ikke mindst smukt skrevet og godt fortalt.

Milagros Socorro (f. 1960) er venezuelansk forfatter og journalist, der har modtaget flere priser inden for både fortællinger, romaner, børnelitteratur og journalistik. For sit arbejde med at forsvare ytringsfriheden modtog Milagros Socorro i 2018 PEN Internationals pris Oxfam Novib. Hun er for øjeblikket præsident for PEN i Venezuela.