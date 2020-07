Se billedserie Merete Pryds Helle viser sig i 'Vandpest' forud for sin tid. Hun foregreb allerede i 1993 et opgør mellem naturen og mennesket. Pressefoto

Biblioteket anbefaler: Højaktuelt opgør mellem natur og menneske

Ugens anbefaling er Merete Pryds Helles 'Vandpest' og 'Men Jorden står til evig tid'

Villabyerne - 11. juli 2020 kl. 09:32 Af Christine Fur Fischer, litteraturformidler, Gentofte Hovedbibliotek

Jeg glemmer aldrig, da jeg for 20 år siden læste nogle af Merete Pryds Helles allerførste bøger, de to små romaner 'Vandpest' og 'Men Jorden står til evig tid'.

Den eksperimenterende stil og den fortættede stemning var ny for mig, og den dag i dag er de to bøger stadig blandt de bogminder, jeg skatter højest.

Jeg husker rummet omkring mig, mens jeg læste, årstiden (sommer), lydene fra haven og musikken, jeg lyttede til imens.

I dag er Merete Pryds Helle med 'Folkets skønhed' og 'Vi kunne alt' blevet allemandseje, men hendes tidlige værker har noget spædt og sprødt over sig, som de store brede fortællinger ikke på samme måde har.

Beskrivelserne af Beatrice og Malcolm på deres ballonfærd, af Mikael, Agnes og den umælende Kate i 'Vandpest', og af landskaberne, som personerne bor eller rejser i, er eventyrlige på en foruroligende måde. Landskaberne, der ustandseligt og på et øjeblik forandrer sig og løber løbsk for øjnene af os.

Merete Pryds Helle viser sig på den måde i 'Vandpest' forud for sin tid og foregreb allerede i 1993 et opgør mellem naturen og mennesket, der resulterer i et landskab, der ikke er til at stole på; hvis stabilitet, mennesket ikke kan regne med.

Et tema, som også står centralt i den litteratur, der skrives i dag.

Men 'Jorden står til evig tid' er den selvstændige fortsættelse af historien om Beatrice.

Som 'Vandpest' består den af flere sideløbende spor, der tilsammen udgør en kompleks beskrivelse af verden, som den ser ud for Beatrices datter Iris, der står i centrum for anden del af roman-duoen.

Den fortsætter i samme filosofiske spor som 'Vandpest' med en overbevisning om, at Jorden ikke nødvendigvis bliver ved med at opføre sig, som den altid har gjort. Men hvor naturen i 'Vandpest' er utilregnelig, ja nærmest fjendtlig, tager 'Men Jorden står til evig tid' til genmæle over for naturen og beskriver menneskets afhængighed af den.

Sammen illustrerer roman-duoen menneskets naturforbundethed og er samtidig en kritik af menneskets opfattelse af Jorden og naturen som underordnede mennesket.

Nu genudgives - midt i højsommeren - de to værker fra henholdsvis 1993 og 1996 i et samlet bind med et smukt omslag og forord af Elisabeth Friis, og kalder i den grad på en (gen)læsning.

Netop sommeren er perfekt til mødet med dette frugtbare, foranderlige, pulserende landskab og dets melankolske indbyggere.

Fakta om forfatteren Merete Pryds Helle er uddannet fra Forfatterskolen i 1990 og har en bachelorgrad i Litteraturvidenskab fra Københavns Universitet i 1994.

Hun debuterede i 1990 med novellesamlingen 'Imod en anden ro' og har gennem de sidste 30 år skrevet en lang række romaner, børnebøger, SMS-romaner, billedromaner og krimier under pseudonymet Liv Mørk.

I 2016 udkom 'Folkets skønhed', der for alvor blev en læsersucces, og som indbragte Pryds Helle boghandlernes pris De Gyldne Laurbær, ligesom den selvstændige fortsættelse 'Vi kunne alt' fra 2018 også blev en stor succes.

Hendes seneste roman 'Nora' fra 2019 er en del af Ibsen Nor-projektet, hvor tre førende skandinaviske forfattere har skrevet romaner inspireret af Henrik Ibsens skuespil.