Biblioteket anbefaler: Historien om danskeren, der ændrede Anden Verdenskrig

I denne uge anbefaler biblioteket bogen 'One Dollar Man' af Ole Sønnichsen

Villabyerne - 15. februar 2020 kl. 08:11 Af Signe Langtved Pallisgaard Litteraturkonsulent, Gentofte Hovedbibliotek

Ole Sønnichsens 'One Dollar Man' er den hidtil oversete historie om danskeren William S. Knudsen, hvis indsats man regner med forkortede Anden Verdenskrig med et år. I år 1900 udvandrede den danske cykelsmed William S. Knudsen med immigrantskib fra København. Med kun 30 dollars på lommen kæmpede han sig op fra bunden af det amerikanske samfund og blev en af USAs største og bedst betalte erhvervsfolk, inden han blev hentet til Washington DC for at hjælpe præsidenten. Det var 28. maj 1940, at telefonen ringede på kontoret hos General Motors i Detroit. Det var den amerikanske præsident Franklin D. Roosevelt på en linje fra Det Hvide Hus.

Han havde brug for en mand, der kunne stille sig i spidsen for den amerikanske produktion af krigsudstyr under Anden Verdenskrig, og præsidenten havde kun én kandidat til jobbet: danskeren William S. Knudsen.

Plads i historiebøgerne For sin indsats ville han modtage én dollar om året.

Knudsen havde et usædvanligt talent for at organisere mænd og maskiner. Han satte samlebåndsproduktionen i system hos Ford, skabte bilmærket Chevrolets store succes og blev øverste direktør for General Motors med 250.000 ansatte.

I Washington blev han en nøglefigur under krigen, hvor han som trestjernet general var med til at vende de allieredes krigsheld i kampen mod Hitler og japanerne.

'One Dollar Man' er et grundigt, letlæst, velskrevet og vigtigt værk, der er med til at give Knudsen den plads i historiebøgerne, han til fulde har fortjent.

Ole Sønnichsen er også forfatter til det anmelderroste tobinds-værk 'Rejsen til Amerika'. Bøgerne blev senere filmatiseret som dokumentarserie til DR K.

Du kan høre Ole Sønnichsen fortælle om 'One Dollar Man' på Gentofte Bogmessen 7. marts.