Biblioteket anbefaler: Helle Helle sender igen sit nænsomme røntgenblik ind i vores indre

Præcis det spurgte jeg Helle om til et interview for nylig, og svaret var, som det altid er med Helle Helle, fint, underfundigt og tankevækkende. Du kan se interviewet på bibliotekets hjemmeside www.genbib.dk/forfatterkvarteret .

I sine romaner sender Helle Helle et blidt og nænsomt røntgenblik ind i menneskets indre verden. Med en sirlig skalpel blotlægger hun de private cirkler, vi bevæger os rundt i, og kaster lys over, hvorfor vi bevæger os i dem, som vi gør.

Man kommer sådan til at holde af hendes personer: Dorte, Putte, Anne og de andre. Selvom man er nødt til at forholde sig til det faktum, at de er fiktive, er det en trøst at vide, at de står henne i reolen og findes.