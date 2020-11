Se billedserie Thomas Mann skriver så blændende, at man kan mærke koleraen komme snigende. Den tyske forfatter modtog Nobelprisen i litteratur i 1929. Pressefoto

Biblioteket anbefaler: Hede, frygt og begær i den synkende by

Biblioteket anbefaler Thomas Manns mesterværk 'Døden i Venedig'

Af Signe Langtved Pallisgaard, litteraturkonsulent, Gentofte Hovedbibliotek

"Ingen mand bliver den samme igen, efter han har genkendt sig selv," har Thomas Mann engang sagt.

Det er netop sådan et genkendelsesprojekt, der driver forfatteren Gustav von Aschenbach ud på den katastrofekurs, der beskrives i et af verdenslitteraturens største mesterværker 'Døden i Venedig'.

Romanen vender rundt på den komposition, man kender fra mange klassikere, som Knut Hamsuns 'Sult', hvor en ung digter kæmper for dagen og vejen og for at slå igennem.

I 'Døden i Venedig' er hovedpersonen en aldrende forfatter, for hvem kunsten og livskraften er ved at rinde ud.

Handlingen er som følger: Gustav von Aschenbach tager på en rekreationsrejse til den synkende by, Venedig, for på en gang at flygte fra og opsøge døden.

På færgen ser han en grotesk, klovnelignede olding, der på ynkeligste vis hægter sig på ungdommen og - for sig selv og andre - skjuler sin høje alder bag sminke, gebis og paryk.

Besat af ungdommen Dette forfærder Aschenbach helt ind i sjælen. Men da han ankommer til hotellet og Lidoen, udvikler han selv en besættelse af ungdommen, der materialiseres i den billedskønne polske adelsdreng, Tadzio, som er på ferie med sin familie.

De forbudte følelser for drengen smelter sammen med den fugtige, stinkende luft og den koleraepidemi, der hærger i byen og skaber en stadig stigende grad af panik.

Aschenbach beslutter sig for at følge de fleste andre overklassegæsters eksempel, pakker sine ting og gør klar til afrejse, men han formår ikke at rive sig løs og giver sig i stedet hen til katastrofen.

Han lader en frisør farve sit grå hår sort, sit ansigt hvidt og læberne røde og sætter sig for sidste gang i en strandstol for at betragte Tadzio.

Thomas Mann skriver så blændende, at man kan mærke koleraen komme snigende, man kan mærke heden, frygten, men også begæret på sin egen krop.

En af de største Thomas Mann (1875-1955) er en af Tysklands største forfattere.

Af hans betydelige forfatterskab kan nævnes 'Huset Buddenbrook', 'Trolddomsbjerget', 'Doktor Faustus' samt 'Josef og hans brødre'.

Han modtog Nobelprisen i litteratur i 1929.

29. november kl. 14-16 kan du høre Ellen Hillingsø læse højt af 'Døden i Venedig' på Gentofte Hovedbibliotek. Arrangementet er gratis. Tilmelding på genbib.dk/billetter.