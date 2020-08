Biblioteket anbefaler: Hæsblæsende roman bliver læst med tilbageholdt åndedræt

Noget husker hun fra sin barndom, noget husker hun ikke, men langsomt åbenbares minderne for hende og samles til et smertefuldt puslespil.

Ved ankomsten til landsbyen farer hun vild i en snestorm og møder John, som giver hende husly for natten.

De indleder en affære, og senere er det blandt andet gennem Johns malerier, at Janas barndom igen tager form for hende og forenes med hendes nutid.

Bogen kombinerer stemningen af søvnig stilstand i en lille nordsvensk landsby med et handlingsmættet fortælleflow.

Sproget er skåret ind til benet og i en mundtlig stil uden kommaer og store begyndelsesbogstaver ved navne, der også er skrevet ud i en køre som eskilbrännström, georgåbyericson og märitljungqvist for eksempel. En stil, der samtidig tegner en karakteristik af fortælleren Jana og hendes personlighed.

Der er ingen dikkedarer eller omsvøb, hverken ved hende eller sproget. Begge dele går direkte til sagen, hvad enten det er at oprulle begivenhederne i Jana og Brors barndom på Kippogården i den fiktive landsby Smalånger i Västerbotten, eller når Jana går i gang med at gøre rent i den alkoholiserede Brors rod i barndomshjemmet eller uden videre tager jobbet som hjemmehjælper i kommunen, så hun kan blive og tage sig af Bror.

Den udkom på svensk i 2018, året efter kom opfølgeren 'Vi for upp med mor', og for nylig udkom sidste bind i trilogien, 'Sen for jag hem'.