Biblioteket anbefaler: Fredagsfilm starter med to dødsfald

Biblioteket anbefaler Juha Lehtolas 'Eftermæle' fra 2018

07. maj 2021
Af Dina Lemming Pedersen, bibliotekar, Gentofte Hovedbibliotek

Finske film plejer at være karakteriseret ved en ordknap og præcis dialog.

I 'Eftermæle' er der modsat rigtig mange ord! Både løgnagtige og ligegyldige. Og det er ganske vidunderligt.

'Eftermæle' starter med to dødsfald. En hund og en ukendt mand.

Hundens død betyder, at det ældre ægtepar, Salme og Paavo Malmikunnas, får lyst til at drage fra landet ind til byen for at se til deres tre voksne børn, sønnen Pekka og døtrene Helena og Maija.

Vores hovedperson, Pekka, er gået konkurs med sit IT-firma, men ingen ved det, og han har gjort det til sin levevej at svindle og bedrage for at overleve.

Til begravelse for at få et måltid mad

Han bor i gammelt indkøbscenter, der er ved at blive revet ned, og hver dag rykker maskinerne nærmere. Vi møder ham ved en begravelse, hvor han sniger sig med for at få et gratis måltid mad.

Man vrider sig som tilskuer, da han til gravøllet bliver gået på klingen omkring venskabet med afdøde, og når alt, hvad han siger, med al pinlighed afslører, at han overhovedet ikke kendte ham.

Og sådan bliver Pekka ved med at snyde alt og alle. Måske mest sig selv.

Det er ganske bevægende at observere, hvordan han nogle gange er lige ved at bryde vanen. Kameraet zoomer ind på hans ansigt, han holder en pause i ordstrømmen. Man fornemmer, at her er en åbning - er det nu, han vender skuden? Vi er med ham i ønsket om at undslippe den løgnagtige og vældigt stressende, nedadgående spiral, men hver gang fortsætter han med endnu en usandhed.

Hannu-Pekka Björkmans skuespilpræstation er formidabel.

Da Salme og Paavo kommer til byen, er det ikke bare Pekka, der bliver presset. Alle tre søskende har et anstrengt forhold til både hinanden og forældrene af forskellige grunde. Som Helena frustreret siger:

"Det er helt forkert. Børn skal besøge deres forælde. Forældre skal ikke besøge deres børn."

Søsteren, Maija, er fanget i to dårlige job på trods af en universitetsuddannelse, og hun klager sin nød til Pekka.

Længes tilbage til barndommen

Sammen længes de tilbage til barndommen og fordums gode tider, og Pekka beslutter sig for at samle familien til en stor og dyr middag. Og som altid i finske film udvikler tingene sig helt uventet...

Instruktøren Juha Lehtola udtalte i forbindelse med filmen, at han gerne ville lave en tragikomisk film om familiestrukturer og stolthed og at han håber, at tilskuerne føler en vis genkendelse i det, de ser. Han siger noget i retning af:

"Pas på, når du åbner munden - ordene har stor kraft."

Filmen har fokus på, hvordan mænd opfører sig og har samtidig også ønsket at give plads til de stærke kvinder.

Filmens idé bygger på Kari Hotakainens bog af samme navn fra 2009, og den kan selvfølgelig lånes på Gentofte Bibliotekerne.

'Eftermæle' kan ses på bibliotekernes filmsite, filmstriben.dk, med bibliotekslogin.