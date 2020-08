Se billedserie Tove Jansson er forfatteren til denne uges anbefaling.

Biblioteket anbefaler: Forførende læsning til den nordiske sommer

Villabyerne - 25. august 2020 kl. 13:59 Af Christine Fur Fischer, litteraturformidler, Gentofte Hovedbibliotek Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Finske Tove Jansson er mest kendt som forfatter og ophavskvinde til de magiske børnebøger og det både hyggelige og foruroligende univers omkring Mumitroldene, men hun skrev også en række romaner og noveller for voksne.

I de senere år er disse voksenbøger blevet genudgivet eller førstegangsoversat til dansk et halvt årti efter deres udgivelse på finlandssvensk.

Det gælder de eminente titler 'Sommerbogen', 'Rejse med let bagage', 'Billedhuggerens datter' og nu 'Dukkehuset', der netop er udkommet for første gang på dansk i samme smukke pastelfarvede paperbackudgave som de andre voksenbøger.

'Dukkehuset' er en samling af noveller, små fortællinger, og som i 'Rejse med let bagage' er der ofte rejser involveret. Som i novellen 'Et minde fra det nye land', hvor tre søstre forlader Finland for at rejse til Amerika eller i 'Blomsterbarnet', hvor den smukke og flyvske Flora Johansson gifter sig med en rig amerikaner og rejser med ham verden rundt i mange år, indtil han dør, og hun vender tilbage til sin vennekreds i Finland.

Og lige så ofte handler det om en lidenskab, et menneske kaster sig over. Som at kigge på lokomotiver i novellen med netop navnet 'Lokomotiver', hvor en mand og en kvinde mødes på en togstation, hvor de begge betragter lokomotiverne.

Eller det at bygge et dukkehus i titelnovellen 'Dukkehuset', hvor Alexander, der var "tapetserer af den gamle skole" og "en dygtig håndværker med håndværkerens naturlige stolthed over sit arbejde i behold" stopper med at arbejde, sælger sit værksted og derefter skal finde ud af, hvad hans dage skal gå med.

Hans partner Erik er samtidig blevet pensioneret fra sit job, og de indleder en ny tilværelse sammen i deres lejlighed, hvor de hver især kaster sig over nye interesser, som de ikke har haft tid til tidligere.

Erik går i gang med at planlægge frokost og middag allerede ved morgenkaffen, og på et tidspunkt begynder Alexander at bygge dukkehuset.

Hurtigt optager det al hans tid og energi, og slutteligt overtager det nærmest lejligheden og er lige ved at ødelægge Erik og Alexanders forhold.

Novellerne er mesterlige eksempler på novellegenren og forfører deres læser ind i hvert sit univers med komplekse karakterer, der tryllebinder læseren. Og den nordiske sommer er altid særligt velegnet til læsning af Tove Jansson.

Fakta:

Tove Jansson blev født i 1914 og døde i 2001.

Hun var datter af tegneren Signe Hammersten Jansson og billedhuggeren Viktor Jansson og var selv uddannet maler og tegner.

I 1945 udgav hun sin første bog, der introducerede Mumitroldens verden, hvilket hun er mest kendt for.