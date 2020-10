Se billedserie Linda Boström Knausgård fortæller om sin psykiske sygdom i bogen 'Oktoberbarn'. Foto: Jasmin Storch

Send til din ven. X Artiklen: Biblioteket anbefaler: Forfatter skriver hudløst ærligt om livet med en bipolar lidelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Biblioteket anbefaler: Forfatter skriver hudløst ærligt om livet med en bipolar lidelse

Linda Boström Knausgård blev som 26-årig diagnosticeret med en bipolar lidelse. I 'Oktoberbarn' beskriver hun angsten og ensomheden som fast følge­svend gennem både barndom og ungdom

Villabyerne - 27. oktober 2020 kl. 10:41 Af Therese West Boardman, bibliotekar, Gentofte Hovedbibliotek Kontakt redaktionen

"Jeg ville ønske, jeg kunne fortælle alt om fabrikken. Det kan jeg ikke længere. Snart husker jeg ikke længere mine dage og nætter, eller hvorfor jeg blev født. Alt, hvad jeg kan sige, er, at jeg var der i forskellige lange perioder mellem 2013 og 2017, og at de udsatte min hjerne for så meget strøm, at de var sikre på, jeg ikke ville kunne skrive det her."

Sådan lyder de første smertefulde sætninger i den autofiktive roman 'Oktoberbarn', skrevet af den svenske forfatter Linda Boström Knaus­gård. Fabrikken, der refereres til igen og igen i løbet af romanen, er den psykiatriske afdeling, hvor hovedpersonen, jeg-fortælleren Linda, i perioder er tvangsindlagt og udsættes for gentagne elektrochokbehandlinger.

Dagene og nætterne smelter ofte sammen, og undervejs i forløbet kæmper hun med angsten for at miste sin hukommelse og værst af alt adgangen til sine minder.

Romanen veksler mellem de konkrete oplevelser under indlæggelserne og hendes barndoms- og ungdomsminder og ikke mindst minderne om livet med hendes daværende mand og deres fire børn.

Linda er i sorg efter at være blevet skilt fra sin mand. Hun sørger over bruddet, men også over, at hun grundet sin bipolare lidelse og sine indlæggelser ikke har kunnet være til stede for sine børn og derfor langt hen ad vejen har måttet lade sin mand varetage den primære omsorg for dem.

Erindringerne tager tydeligvis afsæt i forfatterens eget liv. Linda Boström Knausgård var gift med den norske forfatter Karl Ove Knausgård fra 2007 til 2016. Linda Boström Knausgård har selv valgt at være meget åben omkring sine psykiske lidelser, men mange har også fået kendskab til hendes svære depressioner og selvmordsforsøg gennem Karl Ove Knausgårds bøger blandt andet seksbindsværket 'Min kamp', hvor han beskriver familiens liv herunder sin daværende kones sygdomsforløb ned til mindste detalje.

Linda Boström Knausgård blev som 26-årig diagnosticeret med en bipolar lidelse. Hendes far var også bipolar, hvilket prægede hele hendes opvækst. I 'Oktoberbarn' beskriver hun angsten og ensomheden som fast følge­svend gennem både barndom og ungdom.

Smukt og nøgternt Det gør ondt at læse 'Oktoberbarn', men Linda Boström Knausgårds nærvær og hudløse tilgang til stoffet gør det til en meget intens og berigende læseoplevelse. Linda Boström Knausgård skriver på én gang smukt og nøgternt om livet med en tung psykisk lidelse.

Romanen er fuldstændig blottet for forfængelighed, hvilket er meget befriende og i høj grad bidrager til at give læseren indsigt og forståelse for det komplekse emne.

Linda Boström Knausgård taler gennem hele romanen om frihed. Et begreb, hun af indlysende grunde er meget optaget af. Både den frihed, som hun bliver berøvet under sine tvangsindlæggelser, og den frihed, hun som forfatter oplever gennem skriften, hvor alting endelig føles rigtigt, når blot hun følger strømmen af ord: "Det føltes som om, jeg slap alle hestene fri. Som om jeg sad bag et spand og kørte gennem natten, og alligevel var omgivet af lys. (...) Man kunne ikke køre af vejen med den slags heste. Alle sorte. Det var en fryd. Det var frihed. Frihed."

Linda Boström Knausgård debuterede som lyriker i 1998. I 2011 udkom hendes første prosabog, novellesamlingen 'Grand Mal'. I 2013 udgav hun sin første roman 'Helioskatastrofen'. I 2016 udkom 'Velkommen til Amerika', som er blevet oversat til 16 sprog. 'Oktoberbarn' fra 2019 er hendes tredje og hidtil mest selvbiografiske roman.

relaterede artikler

Biblioteket anbefaler: Den hellige ild og kampen for slægtsgården 11. oktober 2020 kl. 14:12

Biblioteket anbefaler: Bevægende kamp for at bevare minderne efter hjerneblødning 27. september 2020 kl. 14:10