Biblioteket anbefaler: Find ud af hvad kærligheden er

Hvad er kærlighed? Og hvad er manglen på kærlighed? De to sammenvævede spørgsmål er udgangspunktet for videnskabsjournalisten Lone Franks seneste bog 'Størst af alt - Om kærlighedens natur'.

Det går op for Lone Frank, at hun har taget kærligheden for givet og at hun grundlæggende har forstået meget lidt af dens væsen og store betydning for et menneske. Derfor retter hun fokus mod sit eget liv og mod forskningen.