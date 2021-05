Se billedserie Bogen, der er genstand for ugens anbefaling, er skrevet af Solvej Balle.

Biblioteket anbefaler: Fanget i tiden - samme dag igen og igen...

I denne uge anbefaler biblioteket Solvej Balles 'Om udregning af rumfang I & II'

Villabyerne - 09. maj 2021 kl. 12:19 Af Christine Fur Fischer, litteraturformidler, Gentofte Hovedbibliotek Kontakt redaktionen

For et år siden, i februar 2020, udgav Solvej Balle efter syv års tavshed første bind af det planlagte syvbindsværk 'Om udregning af rumfang I'. Bogen handler om Tara Selter, der bor i en lille fransk landsby sammen med sin mand Thomas, som hun driver en antikvarisk internetboghandel med. Hun er taget til Paris 18. november for at opkøbe nogle bøger til videresalg, men da hun vågner på hotellet næste morgen, er noget galt: det er 18. november igen, og hun oplever præcis det samme som dagen før.

Tara tager hjem til Thomas, der er vågnet op til 18. november uden at have nogen erindring om, at det er anden gang, han gør det. Og sådan fortsætter resten af bogen, mens Tara kæmper for først at forklare Thomas om sagen, få ham til at tage del i det, og senere på alle mulige måder forsøger at komme ud af det tidsloop, hun er fanget i.

Det forekom surrealistisk passende, at værket udkom få uger, før den første dansker blev smittet med coronavirus, og kun en måneds tid før Danmark lukkede ned for første gang under coronaepidemien.

Tiden gik i stå for os alle, og vi begyndte at vågne op til den samme dag hver dag. Præcis som Tara Selter. Hun var dog fanget i det sene nordfranske efterår. I en grå og fugtigkold dag med vekslende regn. En dag, hun oplever igen og igen og prøver at flygte fra og finde en vej ud af.

Allerede i oktober 2020 udkom så den næste bog i rækken, 'Om udregning af rumfang II', og handlingen er som udgangspunkt ikke meget anderledes end den første bog. Og dog. For selv om Tara stadig er fanget i den 18. november, har hun fået nok af et helt års novemberdage, og hun beslutter sig for at tage på jagt efter årstiderne ude i verden. Hun bygger sit eget år ud af vinter, forår, sommer og efterår. Først rejser hun nordpå til Tyskland, Belgien, Danmark og Norge for at finde kølige morgener, frostvejr, sne og remedier til at stable en jul på benene. Derefter bevæger hun sig videre til Sydengland for at lede efter forårsfornemmelser og dernæst til Spanien efter sommer, før hun atter rejser mod køligere efterårslignende dage i Centraleuropa.

Hvor første bind var skræmmende, dystert, nærmest angstprovokerende i tidens tilfangetagen af Tara, så er der en anden frihed og lethed over andet bind. Det bliver klart, at i og med Tara står uden for tiden, har hun ingen forpligtelser for nogen og ikke noget, hun skal. Hver dag begynder den samme dag forfra, og hun er fri til at fylde i den, hvad hun har lyst til og rejse, hvorhen hun ønsker. Hun kan sidde på en solbeskinnet café med en bog i timevis, gå på den samme kunstudstilling flere dage i træk, rejse med tog langt mod nord og derefter mod syd og gå ud og danse med en ny mand hver eneste aften. Men hagen er, at hun er alene. Hun kan højst knytte bånd til andre en enkelt dag, for næste morgen starter dagen forfra igen, og det er kun hende, der har en erindring om de 862 andre 18. novembere, som hun allerede har oplevet. Og det efterlader unægteligt en tyngende ensomhed over friheden ved at stå uden for tiden.