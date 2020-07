Se billedserie James Rebanks har skrevet en beretning om familiens liv gennem flere generationer - og samtidig en hyldest til den rodfæstede tilværelse, som mange ser ned på. Pressefoto

Biblioteket anbefaler: Fårehyrdens hyldest til et liv forankret i fysisk arbejde

Denne uges anbefaling er 'Fårehyrdens dagbog' af James Rebanks

Villabyerne - 25. juli 2020 kl. 09:28 Af Therese West Boardman, litteraturformidler, Gentofte Hovedbibliotek Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Der er ingen ende, og der er ingen begyndelse. Solen står op og går ned, hver dag, og årstiderne kommer og går. Dage, måneder og år skifter gennem sol, regn, hagl, blæst, sne og frost. Bladene falder af træerne hvert efterår og vælder frem igen hvert forår. Jordkloden snurrer af sted gennem det uendelige verdensrum. Græsset kommer og går med solens varme. Gårdene og fåreflokkene består - de er større end det enkelte menneskes liv. Vi bliver født, lever vores arbejdsliv og dør, forsvinder som egeløvet, der blæser hen over vores jorder om vinteren. Vi er hver især en lille del af noget varigt, noget, der føles solidt, virkeligt og sandt. Vores landbolevevis har over fem tusind år dybe rødder ned i dette landskabs muld."

'Fårehyrdens dagbog' er en erindringsbog og en førstehåndsberetning om Rebanks-familiens liv gennem flere generationer.

For James Rebanks og hans familie danner vejret og årstiderne de altafgørende rammer om livet. Om sommeren er fårene på bjerget og høet i laden, om efteråret går man på markedet og bringer nye dyr til besætningen, om vinteren skal dyrene holdes i live, og med foråret kommer nye lam.

'Fårehyrdens dagbog' er en bog om fåreavl, om arbejdet med at samle og lede fårene, om at samarbejde med de uundværlige fårehunde, om at fodre, slagte, klippe, kastrere og helbrede dyrene.

Bogen handler om at høre til et sted og om at leve et liv i tæt samspil med naturen, på godt og ondt. At være i pagt med og i dyb afhængighed af naturen.

'Fårehyrdens dagbog' handler dog langt fra kun om fåreavl. Det er i lige så høj grad en bog, der handler om en måde at leve på, som ifølge James Rebanks i dag ofte negligeres eller ligefrem ses ned på. En traditionsbundet og rodfæstet tilværelse, som af nogen misopfattes som fastgroet og tilbagestående.

Med 600 år i ryggen Bogen er med andre ord en hyldest til et liv forankret i fysisk arbejde og ikke mindst et liv forbundet med naturen og hjemstavnen. Som det gælder for mange af slægterne i de nordengelske dale, har James Rebanks' familie holdt til der i over 600 år og dermed fået en stærk følelse af identitet og tilhørsforhold:

"Der er en frydefuld fornemmelse ved tidløsheden heroppe. Jeg har altid godt kunnet lide følelsen af at fortsætte noget, der er større end mig, noget der strækker sig bagud gennem andre hænder og andre øjne, tilbage i tidens dybder. At arbejde her gør mig ydmyg."

'Fårehyrdens dagbog' er en meget velskrevet bog, som giver læseren stor indsigt i en særlig livsform dikteret af årstidernes skiften og arbejdets nødvendighed.

Det er samtidig en smuk og medrivende læseoplevelse om det tætte bånd mellem dyr og mennesker og ikke mindst mellem generationerne i familien Rebanks.

Det er en engageret og engagerende bog, som hylder de mennesker, hvis praktiske erfaringer med dyr, land og håndværk sendes videre fra bedsteforældre til forældre og videre igen til deres børn.

Om forfatteren James Rebanks (f. 1974) er engelsk fårehyrde og forfatter.

Han driver en familiegård i Matterdale i Lake District i det nordlige England.

Han er desuden uddannet i historie på Oxford University og er rådgivende ekspert i bæredygtig turisme for UnescoO.

'Fårehyrdens dagbog' er hans første bog, som hurtigt strøg til tops på bestsellerlisterne og i dag er solgt i mere end 500.000 eksemplarer.