Se billedserie Denne uges anbefaling er bogen 'Fremtidsspejl' skrevet af Svend Åge Madsen. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Biblioteket anbefaler: Få et kig ind i fremtiden med Svend Åge Madsen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Biblioteket anbefaler: Få et kig ind i fremtiden med Svend Åge Madsen

Villabyerne - 23. januar 2021 kl. 16:19 Af Paul Calderara Eskekilde, litteraturformidler, Gentofte Hovedbibliotek Kontakt redaktionen

Svend Åge Madsen har skrevet en, ja, en ægte Svend Åge Madsen - en fortælling om at se ind i fremtiden, som foregår i en nær post-corona fremtid. Den hedder 'Fremtidsspejl'.

Det utrolige sker. På samme dag. Uafhængigt af hinanden.

Sverre Jun møder måske-pigen i sit liv. To gange. Den ene efter den anden. Irene står bag disken i bagerbutikken, smiler sit stille smil, mørk og mild.

Juanna sælger billetter i biografen, sprudlende, lys og lattermild. Men hvad i alverden skal Sverre Jun stille op med sin synkronaffektion?

"Juanna ville have løst det ved at gå i split screen. Han måtte nøjes med at putte det i sin split brain."

Som kronofysiker dukker svaret hurtigt op. Sverre Jun vil fremstille en algoritme, der kan regne ud, hvordan de to udvikler sig de næste ti år - "en fremtidsapp der viser hvordan mennesker ser ud om nogen tid [...] En slags fremtidsspejl." - der skal hjælpe ham med at vælge mellem dem.

I byen Nøjrup - et fristed, hvor pligtarbejde og betaling hører fortiden til - er psykologen Annet i gang med sine egne forsøg. At kurere depression ved først at tømme bevidstheden for derefter at installere en ny personlighed.

Med hjælp fra fysikeren Georg agerer Annet selv forsøgskanin. Men forsøget går galt.

"Den personlighed han havde installeret i Annets tømte bevidsthed, var tilsyneladende hendes selvmordsdeterminerede tvillingesøster."

Georg lykkedes med at geninstallere Annet i Annets krop, og sammen udtænker de nye anvendelsesmåder for metoden. Og da det rygtes, at på den anden side af mosen i det gamle Generos-anlæg, er der en i gang med at fremstille en fremtidsalgoritme, lukkes der pludselig op for helt nye perspektiver.

Og så er der forfatteren Mithya. Han kontaktes af Malene (ekskæresten fra ungdomstiden), der fortæller ham, at hans mor ligger for døden. Mithya vender hjem til sin barndomsby. Det er gennem ham, vi lærer Nøjrups historie og byens brogede persongalleri at kende, mens han går rundt i gaderne og samler indtryk "til et produkt der gerne skulle generere sig selv."

'Fremtidsspejl' er en på samme tid helt utrolig sjov og alvorligt tankevækkende roman, der er mere lys end mørk. En kringlet fortælling, men vidunderligt kringlet, der trækker trådene tilbage til Svend Åge Madsens tidligere forfatterskab.

Summa Summarum: Til alle dem, der elsker Svend Åge Madsens forfatterskab - velkommen hjem. Til alle jer, der endnu har en af Danmarks største nulevende forfattere til gode - døren står åben, akkurat som i Nøjrup.

relaterede artikler

Biblioteket anbefaler: Han skriver bedre end nogensinde 15. januar 2021 kl. 09:33

Biblioteket anbefaler: En gammel klassiker i nyt tøj 10. januar 2021 kl. 10:48

Biblioteket anbefaler: Find ud af hvad kærligheden er 03. januar 2021 kl. 11:39