Se billedserie Stine Pilgaard har skrevet bogen bag ugens anbefaling. Foto: Astrid Dalum

Send til din ven. X Artiklen: Biblioteket anbefaler: Få et godt grin med 'Meter i sekundet' Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Biblioteket anbefaler: Få et godt grin med 'Meter i sekundet'

Villabyerne - 14. marts 2021 kl. 09:26 Af Christine Fur Fischer, litteraturformidler, Gentofte Hovedbibliotek Kontakt redaktionen

Da jeg for nylig var i sommerhus i Vestjylland med min familie, virkede Stine Pilgaards seneste roman 'Meter i sekundet' som den oplagte bog at tage med.

Og det viste sig at være det helt rigtige valg. Ikke kun, fordi bogen foregår i det område, som jeg befandt mig i, men især fordi Stine Pilgaard skriver så vanvittigt sjovt og fængende, at det sagtens lod sig gøre at holde koncentrationen om bogen, selv mens det lille sommerhus var et inferno af legoklodser, børneskrål, jazzmusik og madlavning.

Jeg sad midt i det hele med benene trukket op under mig i en lænestol og kluklo for mig selv, mens Pilgaards beskrivelser af livet som kejtet førstegangsmor til en lille søn og påhæng til en populær højskolelærer i den vestjyske by Velling foldede sig ud for mit indre blik.

Jeg har elsket Stine Pilgaard og hendes skrivestil, fra jeg læste hendes debut 'Min mor siger', som udkom i 2012, og hun er efter min mening den sjoveste forfatter i Danmark.

At det er Erlend Loe, der oversætter hende til norsk, siger en hel del om hendes niveau.

'Meter i sekundet' er en komedie over højskolelivet, hvor fortælleren står på sidelinjen, mens hun forsøger at begå sig som førstegangsmor, går til køreprøve for gud ved hvilken gang, fortæller tørre sandheder til unge uimodtagelige højskolestudiner med et godt øje til hendes pæne kæreste og forsøger at knytte bånd til lokale i mødregruppen, dagplejen, køreskolen og blandt andre påhæng på højskolen.

Ved siden af får hun job som brevkasseredaktør på den lokale avis og kaster sig ud i en karriere som leverandør af skråsikre råd om alt fra kærlighed og forældreskab til job og naboskab, alt sammen med udgangspunkt i lange sammenligninger med hendes eget liv og omgangskreds.

Fortælleren er en perle af en elskelig sprognørd, der med en blanding af mangel på situationsfornemmelse og kejtet ligefremhed uden filter forsøger at komme ind på livet af sine nye naboer i den lille by, mens hun stalker Anders Agger, der også bor i lokalområdet, for at få ham til at hjælpe hende med at tale ubesværet med de ordknappe vestjyder.

Det hele er iblandet en række sange, ni i alt, skrevet på gamle danske melodier og salmer, hvoraf en af dem har fået en plads i den nye udgave af Højskolesangbogen, der blev genudgivet i 2020.

Har man ikke allerede stiftet bekendtskab med Stine Pilgaard, er 'Meter i sekundet' et fint sted at begynde.

I Pilgaards selskab griner man højlydt, mens man indvies i en moderne lille akademikerfamilies hyggelige hverdagskvaler. Stine Pilgaard er simpelthen rasende underholdende selskab.

relaterede artikler

Biblioteket anbefaler: Knausgård leger med lyset og mørket i coronaens skygge 27. februar 2021 kl. 09:24

Biblioteket anbefaler: Vegetaroprøret får mandens komfortzone til at skælve 21. februar 2021 kl. 09:07