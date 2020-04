Biblioteket anbefaler: Eventyrlig norsk roman om længsler og ensomhed

'Is-slottet' handler om et spirende venskab mellem de to 11-årige piger, Siss og Unn.

Begge pigers sårbarhed er tydelig, og deres intime møde ender brat. Næste dag føler Unn sig så forlegen, at hun i stedet for at gå i skole, vælger at tilbringe dagen ude i naturen. Hun søger ned i bunden af dalen, til søen og dens udløb, der bliver til en fos.

Men det er vinter, og det nedstyrtende vand er stivnet. For enden af søen er der fremskudt et is-slot af det stivnede vandfald. Unn går på opdagelse i den smukke og barske natur. Unn vender ikke hjem igen til bygden.

"Iskolde lyn udgår fra alle sprækker i slottet, ud i det øde land og ud i rummet. Dagens gang ændrer deres former og deres retning, men ikke mere end at det hele lyner indefra og ud mod solen. Fuglen som har sin bundne flugt her, skærer stålridser på tværs af det igen. Den kommer ikke nærmere nu end første gang. Is-slottet søger ingenting, det sender bare lys ud fra sprækkerne i salene. Det er et spil, det her, som intet menneske ser. Mennesker færdes ikke her."