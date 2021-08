Biblioteket anbefaler: Et livsværk af en kollektivroman

Se billedserie Annie Ernaux? har skrevet ugens bog: ?Årene?.

Villabyerne - 01. august 2021 kl. 06:34 Af Christine Fur Fischer litteraturformidler Gentofte Hovedbibliotek Kontakt redaktionen

I denne uge anbefaler Gentofte Hovedbibliotek bogen 'Årene' skrevet af Annie Ernaux.

"Bevare noget af den tid, hvor man aldrig mere vil være." Sådan lyder den sidste sætning i franske Annie Ernaux' livsværk 'Årene' og er samtidig en karakteristik af 'skriveprojektet', som hun også kalder det, der har været undervejs i mange år. En slags erindret kollektivroman, der favner årene 1941 til 2006; fra forfatterens første år gennem barndom, ungdom, moderskab, ægteskab, skilsmisse og et nyt kærlighedsforhold i en moden alder.

Fortællingen udgøres af nedslag i et pige- og kvindeliv ud fra beskrivelser af fotografier, der viser pigen og senere kvinden i forskellige situationer, og er bundet sammen af en kollektiv erindring om den tid, lige præcis det liv leves i. En beskrivelse af en vedvarende kvindelig seksuel appetit har også stor betydning både for et ungdomsliv levet i en periode uden prævention, og før aborten blev tilladt, og for livets gang for en kvinde, der forventer mere af livet end at pendle mellem arbejdet og børnefamilien. En kvinde, der vælger lidenskaben og litteraturen frem for at hengive sig til den traditionelle kvinderolle som mor og hustru.

I Frankrig betragtes Ernaux som en af samtidens vigtigste litterære stemmer, og hun har vundet flere store priser blandt andet Marguerite Yourcenar-prisen i 2017 for sit samlede forfatterskab. Også i udlandet nyder Ernaux stor popularitet og var i 2019 shortlistet til Man Booker-prisen, ligesom der på dansk gennem et par år er udkommet flere af hendes bøger, og flere oversættelser af hendes værker er planlagt til at udkomme senere på året. 'Årene', der er oversat af Lilian Munk Rösing og Birte Dahlgreen, blev overvældende modtaget, da den udkom i dansk oversættelse i foråret 2021. Den er blevet kaldt en moderne pendant til 'Prousts På sporet af den tabte tid', og tiden spiller da også sammen med erindringen, hovedrollen i 'Årene' og dokumenteres i form af koncise betragtninger over afgørende historiske øjeblikke, tidsmarkører, udvikling og tendenser. I verden, i Frankrig og i et kvindeliv.

Formen er kollektiv selv om udgangspunktet er selvbiografisk, så fortællerens personlige erindring hæves op til en fælles erindring, og fortælleren bliver på den måde repræsentant for sin samtid. Det er således ikke et 'jeg', der taler, men et 'vi' og et 'man'; hvilket flytter fortællingen fra det private til det generelle. 'Årene' er på den måde en favnende beskrivelse af det fællesskab, der udgøres af dem, der har en tid og til dels også et geografisk sted til fælles, og resultatet giver både historisk og kulturel indsigt. Samtidig er bogen med sin form og sin klare stil en litterær bedrift.

Annie Ernaux blev født i 1940 i Normandiet og er uddannet lektor i litteraturvidenskab ved universiteterne i Rouen og Bordeaux. Hun har udgivet en lang række bøger, hovedsageligt med selvbiografisk afsæt, hvoraf en håndfuld i de seneste par år er oversat til dansk eller planlagt til at udkomme senere på året.