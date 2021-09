Se billedserie Lizzie Doron (Schriftsterllerin) Foto: Stephan Röhl

Biblioteket anbefaler: En rørende bog om livet efter krigen

Villabyerne - 17. september 2021 kl. 14:04 Af Paul Calderara Eskekilde, litteraturformidler, Gentofte Hovedbibliotek Kontakt redaktionen

Ugens anbefaling er bogen 'Hvorfor kom du ikke før krigen?' af Lizzie Doron.

Det er beklageligt, men det sker. At en vidunderlig bog totalt og aldeles forbigår ens opmærksomhed. Det skete for mig, da Lizzie Dorons (selv)biografiske roman 'Hvorfor kom du ikke før krigen?' udkom på dansk for cirka ti år siden. Heldigvis dukkede den i sommer op på mit bord. Den er ikke stor - jeg læste den på en aften - men den fylder meget, og den sidder i mig endnu.

'Hvorfor kom du ikke før krigen?' er fortællingen om Helena, fortalt af hendes datter. Om tilværelsen i deres beskedne hjem i 1960'ernes Tel Aviv. Her kæmper Helena for at holde sammen på facaden, på værdigheden - at give hendes datter den bedst tænkelige dannelse og de bedste vilkår, om end hendes pædagogiske evner og gode intentioner ofte resulterer i nogle lige lovligt kreative løsninger. Som da Helena bliver tvunget til at holde en fest for sine gamle kollegaer og af frygt for, at de skal opdage hjemmets sørgelige forfatning, afbryder strømmen i kvarteret, så festen må holdes i skæret fra stearinlys.

Eller da datteren får stillet en opgave af den nye tegnelærer, Viareggio, og hun sidder derhjemme med tegnegrejet ved spisebordet:

"Helena kiggede med et bekymret blik på de portrætter, som jeg var ved at tegne. "Skammer du dig ikke?" spurgte hun. "Har du nogensinde set sådan nogle mennesker?" Og uden at vente på svar fastslog hun: "Godt, kunstmaler bliver du i hvert fald ikke." Som altid, når hun opdagede manglende evner hos mig, gjorde hun alt for at skjule skammen: "Tegningerne til Virginio - dem overtager jeg." "Viareggio." Jeg forsøgte at korrigere hende. "Viareggio, Virginio, det er også lige meget ..."

Helenas kreative, endog til tider meget sære opførsel, har dog sin forklaring. Under anden verdenskrig endte hun i kz-lejren Buchenwald og oplevede hele sin familie, alle sine venner og bekendte, blive slået ihjel. I en rørende scene, der indleder bogen, opsøger Helena og hendes datter en mand i endnu et desperat forøg på at finde et familiemedlem - men forgæves, de er alene. Men ikke i sorgen.

I hjemmet hos Helena mødes med jævne mellemrum fire kvinder "derfra" - tidligere koncentrationslejr-fanger. Ikke for at sniksnakke, men for - i bogstavelig forstand gennem jammer og klage - at udtrykke deres afgrundsdybe sorg: "Når hun (Sosja) kom til møderne, klamrede hun sig til en lille laktaske fuld af papirlommetørklæder. Udstyr til opsugning af tårer. Hendes smerter sad både i kroppen og i sjælen. Hendes gråd var ikke kun for det, som engang havde været og ikke var der mere, men især for det, som kunne have været skabt og nu aldrig ville blive det. Sosja var alene og ensom - hun havde ingen familie, ingen mand, ingen børn - kun smerter."

Man skal være lavet af jern, hvis ikke man bliver påvirket af 'Hvorfor kom du ikke før krigen?' (den kryptiske titel bliver forklaret). Ikke mindst, fordi bogen i høj grad bygger på Lizzie Dorons og hendes jødiske mors egen opvækst og liv. Den korte fortælling er skrevet i et let tilgængeligt, nærmest naivistisk sprog - det er pigen, der fortæller om sin mor - og bogen består af små kapitler, små skæve episoder og historier, der samtidig giver et yderst interessant indblik i Israels kultur og historie i 1960'erne.

Den er hård, men den er også sjov - til tider galgenhumoristisk - og så er den evig aktuel, fordi den på så rørende vis minder os om, hvad det vil sige at være menneske - og hvordan vi bør behandle hinanden, i det store og i det små.