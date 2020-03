Biblioteket anbefaler: En kompleks blanding af dannelse og lurvethed

Johanne er alenemor, alkoholiker og arbejdsløs, men prøver at få livet med et lille børnehavebarn, sønnen Tore, til at hænge sammen.

For eksempel når en ekspedient i en fin smykkebutik ikke vil lade hende prøve et Cartier-ur til 50.000 kroner, og hun spørger, hvad ekspedientens gennemsnit til studentereksamen var. Og fortæller, at hendes eget var elleve komma ni.

På den måde er fortællingen vendt på hovedet i forhold til Lucas' forrige roman, da Johanne har et stort fokus på Tores nære og følelsesmæssige behov, som hun instinktivt møder, modsat moren i romanen 'Mor', men omvendt ikke har styr på de helt basale nødvendigheder for at skabe et trygt hjem for et lille barn, såsom mad i køleskabet, rent tøj, et bad og at møde til tiden i børnehaven med en madpakke i tasken.