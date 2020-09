Se billedserie Den polske forfatter Olga Tokarczuk vandt Nobels Litteraturpris i 2018. Pressefoto

Biblioteket anbefaler: En bog om dyr, der myrder mennesker som hævn

Polsk nobelprisvinder er forfatteren bag denne uges anbefaling fra bibliotekerne i Gentofte

Villabyerne - 05. september 2020 kl. 14:05 Af Paul Calderara Eskekilde, litteraturformidler, Gentofte Hovedbibliotek Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Olga Tokarczuks 'Kør din plov over de dødes knogler' er en varm og rørende, stærk og tankevækkende - og forunderligt morsom - mordgåde om skæbner, der i mere end én forstand lever i grænselandet

Vi befinder os i en afsides del af Polen, i Klodzko-dalen på grænsen til Tjekkiet, i et kuperet og skovrigt terræn.

Her, på et bakkedrag i et sommerferiehusområde, bor Janina (hun hader sit navn) alene i sit hus. Sammen med Tavs og Store Fod, kælenavne Janina har fundet på, er hun den eneste fastboende.

Fakta Olga Tokarczuk (f. 1962) har længe været anset som en Polens største nulevende forfattere.



Hun blev født i den lille by Suleschów nær den tyske grænse, og blev i 1985 uddannet som psykolog.



I 1989 udkom hendes første digtsamling, og i 1993 hendes første roman, 'Broderskabets rejse'.



Siden er fulgt adskillige romaner og novellesamlinger, der har hjemtaget mange litterære priser.



I 2018 vandt hun som den første polske forfatter Man Booker International Prize for 'Rejsende' og i 2018 blev der sat tyk streg under hendes litterære virke, da hun blev tildelt Nobels Litteraturpris. Olga Tokarczuk (f. 1962) har længe været anset som en Polens største nulevende forfattere.Hun blev født i den lille by Suleschów nær den tyske grænse, og blev i 1985 uddannet som psykolog.I 1989 udkom hendes første digtsamling, og i 1993 hendes første roman, 'Broderskabets rejse'.Siden er fulgt adskillige romaner og novellesamlinger, der har hjemtaget mange litterære priser.I 2018 vandt hun som den første polske forfatter Man Booker International Prize for 'Rejsende' og i 2018 blev der sat tyk streg under hendes litterære virke, da hun blev tildelt Nobels Litteraturpris. Vejret kan være hårdt om vinteren og vejene ufremkommelige. Den tidligere brobygningsingeniør, nu hjælpeunderviser i engelsk på den lokale skole, holder opsyn med de andre feriehuse på bakkedraget om vinteren.

Desuden er hun optaget af at lægge horoskoper, hjælper en gammel elev med oversættelsen af William Blakes værker og er en ivrig dyreforkæmper, der ikke er bleg for at gribe ind, når jagtsæsonen skydes i gang.

Historien begynder en nat, Tavs banker på døren. Søvndrukken og fortumlet kommer Janina ud af sengen og lukker op.

Kvalt af et rådyr Tavs beder Janina følge med. Sammen går de over til Store Fods hus og ind i køkkenet, hvor de finder Store Fod død - kvalt af et ben fra et rådyr, han selv har skudt.

Store Fod drev krybskytteri, og Janina kan ikke andet end at føle en vis retfærdighed i, at et rådyr, Store Fod har dræbt og spist, tog ham med sig i graven.

"Det faldt mig ind at Store Fods død på sin vis kunne siges at være en god ting. Den fritog ham fra det kaos, hans liv havde været. Og den befriede andre levende Væsner for ham. Åh, ja, pludselig indså jeg, hvor god døden kunne være, hvor retfærdig, lidt som et desinficerende middel, eller en støvsuger. Jeg vedgår, at det var det, jeg tænkte, og det tænker jeg faktisk stadig."

Janina kommer i tanker om de rådyr, hende og Tavs så så tæt på, da de nærmede sig Store Fods hus. Var det mon derfor, rådyrene var troppet op? For at tage afsked ... eller hævn?

Voldsomme dødsfald Pludselig rammes det lille samfund af flere voldsomme dødsfald, flere af dem åbenlyse mord, der har det til fælles, at de afgåede på den ene eller anden måde "tog sig af" dyr. Som en krølle på halen er der tydelige spor efter dyr på gerningsstederne.

Janina forsøger at hjælpe politiet med opklaringen i den viden, hun finder i sine horoskoper - at det er dyrene, der dræber. Deres hævn over måden, de bliver behandlet på.

Politiet svarer hende med hovedrysten. Flere af dem er selv jægere og er udmærket bekendt med Janinas glødende overbevisning og engagement.

Men som tingene udvikler sig, vækker Janinas udtalelser alligevel deres forskertrang.

