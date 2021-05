Biblioteket anbefaler: Døden fra Lübeck slår en evig klo i dig

"Det er mærkeligt, at man undertiden husker små ligegyldige detaljer, som f.eks. et par snørebånd der er gået op, mønsteret på et tæppe, den frastødende lugt af kombinationen af rugbrød, margarine og pålægschokolade og et strittende hår på hagen af en, der kalder sig Margrethe, mens det, der virkelig optog ens bevidsthed, det, der hele tiden var ved at gå i selvantændelse, er sunket så dybt ned, at det aldrig vil kunne graves op igen. Men stadig brænder!"