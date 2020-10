Se billedserie 'Jerusalem' var med til at sikre Nobelprisen til Selma Lagerlöf. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Biblioteket anbefaler: Den hellige ild og kampen for slægtsgården Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Biblioteket anbefaler: Den hellige ild og kampen for slægtsgården

Denne uges anbefaling er Selma Lagerlöfs 'Jerusalem'

Villabyerne - 11. oktober 2020 kl. 14:12 Af Signe Langtved Pallisgaard litteraturkonsulent Gentofte Hovedbibliotek Kontakt redaktionen

Selma Lagerlöfs storslåede fortælling 'Jerusalem' er en kærligheds- og slægtsroman, der tager sit udspring i Dalarne omkring århundredeskiftet.

Her bor Ingmarsslægten, der i talrige slægtled har været den mægtigste familie på egnen.

Da en religiøs vækkelsesbølge går gennem sognet, ført an af prædikanten Hellgum, udvandrer en kreds af beboerne til den hellige stad Jerusalem for at leve det, de opfatter som et sandere og mere rent liv.

En af de omvendte er Karin Ingmarsdatter, og for at skaffe penge til rejsen beslutter hun at sælge Ingmarsgården.

Tvunget til ægteskab Hendes yngre bror, Ingmar Ingmarsson, har ikke råd til at købe slægtsgården, og han må svigte sin helt store kærlighed, Gertrud, til fordel for et fornuftsægteskab, der kan genindsætte ham som herre på den fædrene gård.

Men som det altid er tilfældet, når Lagerlöfs folder sine brillante plotevner ud, falder tingene anderledes ud end ventet; penge dukker op i et pudevår og kærligheden opstår, hvor og når man mindst venter den.

Samtidig oprulles den ubarmhjertige virkelighed, som udvandrerne møder under Jerusalems nådesløse sol.

Lagerlöf er en gudsbenådet fortæller, ikke mindst når hun skildrer menneskets og skæbnens veje, udveje og genveje.

Fik Nobelprisen i 1909 Svenske Selma Lagerlöf, der levede fra 1858-1940, var den første kvindelige forfatter, der modtog Nobelprisen i litteratur. Det skete i 1909, og man regner normalt 'Jerusalem' for at være det værk, der i særlig grad motiverede prisen.

Inspirationen til hendes digtning strømmer ofte fra den inderste kreds: Den nære familie, slægtens historie og Värmlands natur og folk.

Filmatiseret af August Biblioteket ikke blot anbefaler, men befaler, at du tager hul på Lagerlöfs forfatterskab, og et godt sted at starte kan være Bille Augusts fantastisk filmatisering af 'Jerusalem' fra 1996.

Du kan høre Signe Langtved Pallisgaard interviewe Bille August om filmen 'Jerusalem', inden man viser filmen på det store lærred på Gentofte Hovedbibliotek mandag 16. november kl. 18.30.