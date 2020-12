Biblioteket anbefaler: De vidtrækkende konsekvenser af en voldtægt

Der er mange grunde til at kaste sig over finlandssvenske Monika Fagerholms uendeligt triste roman 'Hvem slog bambi ihjel?', der i foråret udkom på dansk.

En anden grund er, at romanen er mesterligt oversat af digter, forfatter og oversætter Pia Juul, der alt for tidligt døde pludseligt i slutningen af september i år kun 58 år ung, og dermed er oversættelsen noget af det sidste fra hendes hånd.

En fintfølende beskrivelse

Men når der er god grund til at få fingrene i 'Hvem slog bambi ihjel?', så er det også, fordi det er en utrolig fintfølende beskrivelse af, hvordan skæbnesvangre begivenheder, der kan virke tilfældige for flere af de involverede personer, bliver altafgørende for deres livsbaner.