Biblioteket anbefaler: 'De tusind traner' af Yasunari Kawabata

Bogen er skrevet i et minimalistisk sprog og giver et smukt og anderledes indtryk af kærlighed, og hvad man kan skamme sig over.

De mange beskrivelser af te-ceremonier giver et indblik i japansk kultur, opførsel, skam og kurtisering. Det er smukt og betagende.

På mange måder var romanen et kulturchok at læse for en vesterlænding som mig. Kvinderne i bogen er underlagt strenge regler for, hvordan man skal opføre sig. Der er utrolig meget skam forbundet med at træde uden for de gængse normer.

Et eksempel i romanen er, da den kvindelige hovedperson har valgt at bruge en kop til sin te-ceremoni, som ikke er lige så fin, som de andre hun har. Det er nærmest utilgiveligt, at hun har valgt at bruge den og bestemt meget skamfuldt.

Derudover sker der ting, jeg ikke vil røbe her, da de er bærende for romanens handling. 'De tusind traner' er en bog, man bliver fascineret af, jeg kan varmt anbefale den.