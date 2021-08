Se billedserie Vibeke Marx har skrevet bogen, der er ugens anbefaling. Pressefoto

Biblioteket anbefaler: De ødelæggende skygger fra Sprogø

Villabyerne - 22. august 2021 kl. 08:27 Af Signe Langtved Pallisgaard, litteraturkonsulent, Gentofte Kommune

Før jeg læste denne bog, vakte navnet Sprogø ikke anden genklang hos mig end den lille ø med en klynge huse, man kigger på, når man kører over Storebæltsbroen.

Men i 1923-1961 husede øen faktisk et kvindehjem, en anstalt under Åndssvageforsorgen for kvinder, man opfattede som mentalt og moralsk fordærvede: eller dem, man mente var i fare for at blive det.

Heraf opstod begrebet "en Sprogø-pige", der mere end antydede, at kvinden var letlevende. I romanen 'Skygger fra Sprogø' lader den fabelagtige forfatter Vibeke Marx en af disse kvinder få en stemme. I første del af bogen møder vi Magda, der nok er enfoldig, men på mange måder langt kvikkere end alle de andre tilsammen. Hun bliver sendt til Sprogø som ganske ung, da børneværnet fjerner hende og hendes søskende fra deres hjem. På Sprogø bliver Magda gravid med en gæst på øen. Barnet bortadopteres med tvang, men Magda længes hele livet efter "drengen", som hun kalder ham. Et savn, der ikke bliver mindre, da hun får job som tjenestepige hos en familie med et barn i samme alder - og heller ikke, da hun får endnu et barn, som hun får lov at beholde.

Barnet i husstanden hedder Gunnar, og han er et mærkeligt og ondskabsfuldt barn, som hurtigt kommer til at afsky hende. I anden del af fortællingen møder vi Gunnars datter Ursula, der gennem hele sin barndom lider under farens følelseskulde. Som voksen er hun et sølle væsen, der med hudløs desperation søger hjælp først hos den ene, så hos den anden person eller behandlingsmetode. De mørke skygger fra Sprogø rækker langt ind i hendes liv og tegner et portræt af, hvordan familietraumer har det med at gå i arv. Hvad er det, der har gjort Ursulas far så tyrannisk mod både moren, brødrene og hende selv? Hvorfor er Sprogø et så voldsomt ladet ord i hendes barndomshjem? Måske findes svaret i de brune kasser, der står midt i stuen og ligner en skulptur af pap.

Historierne om Magda og Ursula er dog ikke blot sørgelige og tragiske - de er også fulde af livsmod og fremdrift på trods. Vibeke Marx skriver lige ud af landevejen om disse lukkede skæbner, så de virkelig åbner sig for én. Vibeke Marx, der er født 9. marts 1948, er en dansk forfatterinde, der har skrevet både romaner, noveller og børnebøger.

