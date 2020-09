Biblioteket anbefaler: Dage i stilhedens historie

I romanen møder vi Eva og Simon, et ældre norsk ægtepar, der bor i et stort hus.

"Vi var to skygger, klippet ud af et andet, endnu større mørke," beskriver Eva dem.

Som jødisk dreng voksede Simon op i et lydløst skjul under krigen, hvor han og hans bror fik presset et håndklæde mod munden, hvis de talte. Krigens rædsler og udslettelsen af hele hans familie er et sår, der aldrig er helet.

Langsomt og nænsomt skriver Merethe Lindstrøm frem, hvordan de to menneskers fortid er gået hen og blevet deres nutid - og Evas funderinger over fortiden viser, hvordan fortielser har det med at vende tilbage - og tage styringen over et menneskes liv.