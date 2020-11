Biblioteket anbefaler: Chokerende læsning fra norsk forfatter

Den er på en måde chokerende i sin opbygning, da den lynhurtigt etablerer og eksekverer en fortælling om en ung mand, et ungt par, en familie, der bliver til i al hast, men ikke uden grundighed. Og alt dette kun for at nå frem til fortællingens egentlige handling, romanens idé, hvilket først sker omkring en tredjedel inde i bogen og først spidser til halvejs. Det allerførste afsnit viser tydeligt det tempo, der driver fortællingen frem:

"Lad der stå et hus i Råset, en lille by, en bygd, små tre timer nord for den norske hovedstad. Der boede Tormod Blystad sammen med sin familie. Huset byggede han selv, mens Siv gik gravid med deres første barn og havde kvalme. Barnet blev kaldt Alf. Alf havde ikke sin fars praktiske færdigheder, men Tormod holdt alligevel af knægten, håndelag eller ej. Pigen, Helene, lys og fin, blev født fem år senere. Skarp som en kniv var hun, og fingernem, ikke mindst."

Tomrummet i familien

Efter at vi på samme hastige måde har fået præsenteret Tormods ungdom, hvor han træder lidt ved siden af, skejer ud med alkohol og stoffer og bliver reddet af Siv, er vi nået til et sted, hvor Tormods familie er etableret med to børn, selvbygget hus, tømmervirksomhed med sin far, men med et tomrum efter al den etableren sig. Tormod ønsker sig et barn mere, de to børn skal have en lillebror eller lillesøster, men Siv er efter to hårde graviditeter træt i krop og sind og sætter foden ned.