Se billedserie Annelise Baron Fræmohs har skrevet bogen ?Barn i mellemkrigstidens Charlottenlund - 1925-1940?. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Biblioteket anbefaler: Boghunden lugtede tryk­sværte på plejehjemmet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Biblioteket anbefaler: Boghunden lugtede tryk­sværte på plejehjemmet

Villabyerne - 22. marts 2021 kl. 07:40 Af Paul Calderara Eskekilde, litteraturformidler, Gentofte Hovedbibliotek Kontakt redaktionen

I denne uge anbefaler biblioteket bogen 'Barn i mellemkrigstidens Charlottenlund - 1925-1940', der er skrevet af Annelise Baron Fræmohs. Hun har skrevet et varmt og muntert stykke lokalhistorie om sin barndom i mellemkrigstidens Charlottenlund - ypperligt illustreret af forfatteren selv.

I de sidste par måneder, hvor Gentofte Bibliotekerne har været midlertidigt lukket, er vi flere ansatte, der har taget imod opfordringen om at hjælpe til som frivillige på plejehjem og bosteder i Gentofte Kommune. For mig gik turen til Rygårdscenteret på Niels Andersens Vej.

Det korte eventyr er nu slut, men i den korte tid, jeg var der, lærte jeg en masse søde mennesker at kende. Som litteraturformidler udnyttede jeg groft (det indrømmer jeg gerne), når muligheden bød sig til at tale om litteratur (tak for det, Jette), og informerede skamløst hvem som helst, der gad lytte, om vores 'Biblioteket Kommer-ordning'.

Og så giver det jo næsten sig selv, at boghunden i mig lugtede tryk­sværte, da jeg hørte, at en af beboerne, Annelise Baron Fræmohs, havde skrevet en bog, en selvbiografi, der som titlen antyder, handler om hendes barndom i mellemkrigstidens Charlottenlund.

Kun en pige Vi starter med begyndelsen. Ja, før begyndelsen, i 1924, året før Annelise bliver født, hvor familien - bestående af far og mor og sønnerne Erik og Mogens - flytter ind i deres nye hjem på Ellinorsvej 24. Annelises ankomst til verden sker uden den store fanfare og klokkeklang. Som Albert, hendes far, udtrykker det: "Åh, du ved, det blev jo bare en pige denne gang."

Alligevel - på trods af den temmelig altmodische tankegang - bliver Annelise hurtigt en fasttømret del af børneflokken og trukket med ind i brødrenes lege, hvad der på ingen måde går stille af sig. Rutsjebaneture ned ad trapperne og sejlture ned ad en bæk på en hjemmelavet tømmerflåde hører sig til, men Annelise er ikke bange af sig, selvom hun til tider får nogle knubs.

En traditionel familie Alt ånder imidlertid ikke fred og idyl. Konflikterne mellem Albert og børnene ulmer under overfladen. Albert var en mand, der stod tidligt op, trænede, gik på arbejde, kom hjem til aftensmad og gik tidligt i seng.

Men måske den firkantede facon i virkeligheden afspejler tidens traditionelle familiemønster, hvor faren gik på arbejde og moren blev derhjemme og ordnede tingene med hjælp fra pigen i huset.

Hvorom alting er, fornemmer man også, at vi befinder os i en tid, hvor familien som begreb og størrelse havde en anden, måske mere vægtig betydning end i dag. Som da de to fætre, Georg og John, pludselig en dag banker på døren og beder Annelises forældre om at tage sig af dem i stedet for deres stedmor. Hvad familien, tilsyneladende uden tøven, går med til.

En fornemmelse, der også kommer til udtryk i fritiden og aftenerne, som i højere grad er et fælles anliggende med samvær, spil og lege. Andre ting har stort set ikke ændret sig. Som når Annelise beretter om højtiderne og de dertil hørende traditioner ("Mandelgaven var en marcipangris") - og tiden i skolen og i skolegården, hvor mange af de lege der leges, måske nok har fået et andet navn, men stadig er genkendelige.

Bogen er rigt illustreret med forfatterens egne vidunderlige farvelagte tegninger, som i sig selv er et kig værd.

Ne­top illustrationerne gør sammen med det uskyldige og let finurlige sprog bogen oplagt til højtlæsning for børn eller børnebørn - en glimrende mulighed til at give dem et indblik i, hvordan det var at vokse op i Charlottenlund i en familie fra den bedre middelstand for små hundrede år siden. En rejse tilbage i tiden før tv og mobiler, hvor ferierne blev afholdt i Danmark, og hvor man stadig kunne finde omvandrende handlere med en hestevogn i gaderne, der om aftenen blev oplyst af gaslamper.

relaterede artikler

Biblioteket anbefaler: Et sanseligt indblik i en kunstners arbejde 09. marts 2021 kl. 06:16

Biblioteket anbefaler: Knausgård leger med lyset og mørket i coronaens skygge 27. februar 2021 kl. 09:24

Biblioteket anbefaler: Vegetaroprøret får mandens komfortzone til at skælve 21. februar 2021 kl. 09:07