Se billedserie Bogen ?Døden? er skrevet af Halfdan Pisket.

Biblioteket anbefaler: Bog om døden og et livslangt venskab

Villabyerne - 18. april 2021 kl. 10:35 Af Paul Calderara Eskekilde, litteraturformidler, Gentofte Hovedbibliotek Kontakt redaktionen

Med sin fremragende anmelderroste 'Dansker-trilogien' (2014-16), var Halfdan Pisket med til at åbne vores øjne for graphic novels-genren, der står med den ene fod i skønlitteraturen og den anden i tegneserierne.

Og nu med sin dystre fortælling om 'Døden', udpenslet med sit særegne rå formsprog, får Pisket os endnu en gang til at spærre øjnene op.

På vej til arbejde Han sidder i sin robåd, den kutteklædte, på det grænseløse hav. En åbning kommer til syne, og hvor bølgerne fra det ene smelter sammen med bølgerne fra det andet hav, stikker vindmøller op, sorte silhuetter mod den lyse himmel. Vi befinder os i Danmark, ud for København. Døden er på vej til arbejde.

Det samme er Yusuf. Han arbejder i Kvickly. I frugt og grønt. Han er kæreste med Alma. Det lyder alt sammen meget godt. Men da Rafil spørger Yusuf: "Hvad sker der i dit liv?" lyder svaret: "Ikke rigtig noget, jeg arbejder bare. Men det virker ligegyldigt, både med job og Alma." Yusuf er kommet for at besøge Rafil, som er indlagt på Rigshospitalet med uhelbredelig kræft.

Med Døden på passagersædet Allerede indledningsvis får vi gennem flere erindringsglimt indblik i det bånd, der siden de var små, har været imellem de to.

Rafil har for Yusuf altid fungeret som et anker, måske særligt efter Yusufs mor blev indlagt på psykiatrisk center og siden forsvandt. Men nu hvor Rafil er dødeligt syg, synes håbet og lysten til livet ligesom at slippe Yusuf helt.

Han hjemsøges af minder, af tanker og drømme, der hvirvles sammen i en uhyggelig og mareridtsagtig malstrøm. Han føler sig forfulgt, at han har skyld i alt. Angstens sved, for på samme tid at knytte sig og miste, driver af ham.

Han ser tilbage på et liv, stadig kun et ungt liv, præget af sit miljø, af de forkerte bekendtskaber, af drømme, der blev knust af tåbelige beslutninger med store konsekvenser. Jovist, han kom ud, fik arbejde og Alma. Men som en af hans bekendte minder ham om: "Du snyder dig selv, Yusuf." Og Dødens nærvær har han længe følt lige bag sig.

På falderebet Det er en mørk verden, et dystert København, Halfdan Pisket med 'Døden' serverer for os. En fortælling, der kun efterlader få sprækker for lyset til at skinne ind, og på samme tid kræver ikke så lidt af sin læser. Det skiftende fortællerperspektiv - med døden som bindeled - og de mange passager med drømmesekvenser og tankestrømme, der glider ind og ud af hinanden, kan godt gøre én en smule køresyg.

Men er man indforstået med det, så venter der en stor læse- og kiggeoplevelse om en ung mand, der kæmper, fordi verden omkring ham smuldrer. Og med Halfdan Piskets mesterlige, stemningsmættede og flertydige tegninger, holdt i en til temaet så passende sort/hvid, rå og ekspressiv stil, giver man gerne slip og lader sig suge ind i malstrømmen.

Og så er 'Døden' et fremragende eksempel på, hvad der med den rette forfatter/tegner er denne genres styrke.

Den viser os visionen, præcis som den var tænkt. Hvor ord slipper op, træder billeder i stedet - de understøtter hinanden, giver plads, når det er nødvendigt. Og så kan genren noget andet, hvor skønlitteraturen, ja, selv filmmediet, ofte kommer til kort. Den kan stilheden. Alting behøver ikke at blive forklaret. Vi mærker det selv - mærker det, når vi ser det... Vel lidt ligesom Døden.