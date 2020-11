Biblioteket anbefaler: Blindheds-epidemi udløser et kaos af vold og egoisme

Der er kun én, nemlig øjenlægens kone, som bevarer evnen til at se. Vi følger de første blinde, der sammen med en hastigt voksende horde af nye blinde interneres i et nedlagt sindssygehospital; og enhver som forsøger at undslippe, skydes uden varsel ned af myndighederne - så længe disse altså kan se.

Saramagos skildring af de interneredes ydmygelser er en barsk omgang, og det er nok ikke tilfældigt, at visse passager leder tanken hen på Primo Levis 'Hvis dette er et menneske'.

Bogen er fuld af smukke passager, fuld af overvejelser over, hvad det vil sige "at se".

Jeg vil slutte anbefalingen af med et citat fra en aften, hvor lægens kone læser højt for de øvrige blinde og Saramago så blændende smukt skriver:

"Nu er der ingen anden musik end ordenes, og ordene, frem for alt dem der står i bøgerne, er diskrete, og selvom nysgerrigheden skulle lokke nogen i huset til at lytte ved døren, ville de ikke høre andet end en evig mumlen, denne lange tråd af lyd som kan forlænge sig i det uendelige, for alle verdens bøger er, som universet siges at være, den ende."