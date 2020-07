Se billedserie Christina Hesselholdt

Biblioteket anbefaler: 'Agterudspejlet' af Christina Hesselholdt

Villabyerne - 19. juli 2020 kl. 09:18 Af Signe Langtved Pallisgaard, litteraturkonsulent, Gentofte Hovedbibliotek Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"(Camilla) / -Når man er alene, risikerer man ingenting. / -Men er det helt sandt? / (Jeg talte med mig selv). / Agterudsejlet. Engelsk: marooned - o'erne som en skylle af vand over rælingen på skibet man nu kun aner i horisonten. / -Det er også noget værre noget, de har svigtet dig alle sammen, sagde naboen, lige uden for min store have, hvor vi var mødtes, hvor jeg stod og græd. / -Min mor kan jo ikke gøre for hun er død, sagde jeg, og Charles - det er som det skal være, vi kunne ikke holde hinanden ud. / -Nå, så var det jo godt det samme."

I det, forlaget kalder den foreløbige finale i Hesselholdts fortællekreds, men som vi håber kommer til at indeholde mange flere værker, møder vi endnu engang Camilla. Hun sidder i sin sommerhushave og skriver i Dokument sort. Hendes mor er død, og hun er blevet skilt fra sin mand. Hun føler sig agterudsejlet, men konstaterer samtidig, at hun jo ikke kan være hundeheste-dame resten af sit liv.

Det virker næsten forkert, hvis ikke ligefrem umuligt, at forsøge at beskrive, hvad romanen handler om, og hvordan den handler om det, for ens egne ord mister fuldstændig pusten overfor dette litterære kraftværk. Men jeg kan sige så meget, at Christina Hesselholdt med 'Agterudsejlet' - og hele fortællekredsen - har beriget verden med endnu en bog, der er nærmest chokerende god. En komprimeret kerne af det, som litteraturen kan, når den er allerbedst.

Hesselholdt vrider og drejer sproget på en måde, så det flyder melodisk, på en måde, så det afdækker en humor, en ømhed, en hjerteskærende brutalitet og en klarhed, der sjældent har set sit sidestykke. Som i de tidligere Camilla-bøger fungerer ekkoer fra anden litteratur som bagtæppe for Camilla og hendes venners, og en håndfuld vanvittige bipersoners, gøren og laden. 'Agterudsejlet' er fjerde bog i prosasuiten om Camillas liv og levned.

Christina Hesselholdt, der er født i 1962, er cand.phil. i litteraturvidenskab og uddannet fra Forfatterskolen. Hun debuterede i 1991 med romanen 'Køkkenet, gravkammeret & landskabet', der blev første del i trilogien om Marlon. Siden har hun slået sig fast som en af Danmarks fremmeste forfattere med udgivelse af 'Camilla and the horse', 'Camilla - og resten af selskabet' og 'Selskabet gør op'. Hun har modtaget flere priser for sine bøger, bl.a. Beatrice-Prisen, Jytte Borberg-prisen og Kritikerprisen.