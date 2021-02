Se billedserie Maria Grønlykke har skrevet bogen 'Sølvmanden', der er denne uges anbefaling. Foto: Jacob Mollerup

Biblioteket Anbefaler: Tag med på tur i sølvsmedens beskedne verden

Det kræver lidt kræfter at lirke Maria Grønlykkes fremragende roman 'Sølvmanden' op, men gør man det alligevel, giver romanen indsatsen tifold igen

Villabyerne - 06. februar 2021 kl. 07:27 Af Signe Langtved Pallisgaard, litteraturkonsulent, Gentofte Hovedbibliotek Kontakt redaktionen

Det er en roman, der bedst kan beskrives som beskeden. Hverken skriften eller hovedpersonen giver ved dørene eller slår ud med armene, men på sin egen stilfærdige og sødmefyldte måde gør den alligevel et dybt indtryk.

Den følsomme og kunstneriske sølvsmed Dahl levede sit ensomme samlerliv ved veldækkede borde og omringet af kostbare malerier, spisestel, hovedvandsæg, guldbestik, venezianske glas og sjældent sølvtøj.

Som ung ville han være operasanger, men tvinges mod sin vilje til at overtage sin fars sølvvarefabrik. Det er personskildringen af denne mand, der bygger sit helt eget private fængsel af længsler, drømme og forbudt homoseksualitet, der bærer romanen helt op mod toppen af dansk litteratur.

Fra første side står denne mærkelige og stive mand så levende frem for én, at man næsten ikke kan tro, at han er fiktiv. Grønlykke har da også fundet inspiration til sin figur i sølvvarefabrikant Frederik Ernst, der var født i Assens og efterlod en meget fin samling porcelæn og sølvtøj, som nu kan ses på Museerne på Vestfyn. Hun har selv kaldt romanen en nøgleroman, hvor hun frit har digtet løs ud fra breve og dagbøger, men dette gøres gennemført diskret og med stor indføling.

Maria Grønlykke har et fint og nuanceret sprog, der hele tiden åbner sig i nye retninger, og det er i sig selv en præstation at få en kvindelig læser på 42 år til at holde så meget af at kigge ind gennem nøglehullet til en sur, tvær og vranten gammel sølvfabrikant på Vestfyn.

Maria Grønlykke er jurist og forfatter. Efter en årrække som embedsmand på Slotsholmen debuterede hun i 2003 med 'Fisketyven. Historier hjemmefra', som hun modtog BogForums debutantpris for. Siden har hun skrevet flere fynbofortællinger, om syvenderangssvindlere, om en sær sølvsmed og om sine driftige og idérige forældre.

Hun har senest i 2014 udgivet 'Hundrede års kvindsomhed. Polyfoni', en varm hyldest til kvinders valgret. I september 2019 var Maria Grønlykke aktuel med 'Godt for sandheden, at ikke alle lever af at sælge flæsk', en biografisk fortælling om Ellen Hørup.

