Se billedserie Maria Gerhardt, der i 00'erne var en anerkendt DJ, døde af kræft kun en uge efter, romanen 'Transfervindue' udkom. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Biblioteket Anbefaler: Øresunds-kysten forvandlet til et reservat for syge og døende Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Biblioteket Anbefaler: Øresunds-kysten forvandlet til et reservat for syge og døende

Læs eller genlæs Maria Gerhardts 'Transfervindue', som handler om et fiktivt hospice i Nordsjælland

Villabyerne - 02. oktober 2020 kl. 08:41 Af Christine Fur Fischer, Litteraturformidler, Gentofte Hovedbibliotek Kontakt redaktionen

I Nordsjælland er et stort område ud mod Øresund blevet allokeret til at huse terminalt syge. Fra Tuborg Havn og op til Bellevue er villaer og lejligheder omdannet til enten boliger for de syge eller for lægerne, sygeplejerskerne og de andre behandlere.

For eksempel bor lægerne i Arne Jacobsens hvide byggeri ved Bellevue. Café Jorden Rundt er blevet en juicebar, der laver sunde juicer til patienterne døgnet rundt, og det gamle Danmarks Akvarium er indrettet som stort træningscenter med fysioterapeuter.

Når man først er tjekket ind på Hospice, som området hedder, forlader man ikke stedet igen, med mindre man ved et mirakel bliver helbredt, eller når man dør.

Sådan er det ene spor i det, der blev Maria Gerhardts sidste roman, 'Transfervindue' med undertitlen 'Fortællinger om de raskes fejl'.

Hun døde af kræft kun en uge efter, at bogen udkom i marts 2017.

Blå Bog Maria Gerhardt var i 00'erne en anerkendt DJ under aliasset Djuna Barnes, der også er navnet på en af Gerhardts litterære heltinder.

Hun skrev desuden klummer i blandt andet Information og magasinet Cover, og i 2014 debuterede hun med den autofiktive roman 'Der bor Hollywoodstjerner på vejen'.

I 2015 fulgte digtsamlingen 'Amagermesteren', og i 2017 udkom 'Transfervindue', som blev Gerhardts sidste roman.

I 2019 udkom en samling af Gerhardts klummer, essays og artikler under titlen 'Sommeren er ikke forbi'. Sygdommen, som er omdrejningspunktet i hendes debut fra 2014 'Der bor Hollywoodstjerner på vejen', udgør det andet spor i 'Transfervindue', der handlingsmæssigt er en fortsættelse af den autofiktive debutroman, da brystkræften blusser op igen.

Morbid humor og kølig satire Og mens den del af romanen, der handler om Hospice er en form for science fiction eller spekulativ fiction - et fremtidsscenarie fortalt med en blanding af morbid humor og kølig satire over reservatet Nordsjælland - er det autofiktive spor næsten ubærligt at læse.

"Det er jo et ulækkert sted at være. Midt imellem liv og død. Det er jo ikke mærkeligt, at folk flygtede, sådan som jeg baskede med mine vinger, ækelt flagrende ind og ud af alle verdner. Der er to muligheder: Enten rejser man sig fra asken og løber en maraton. Det selvhelbredende menneske. Eller også er man tragedien. Min mor vil miste mig igen. Denne gang for good. Min søn vil kalde på mig i søvne. Mine venner ved ikke, hvor eller hvornår de skal tænde deres lys. Ser man ind eller ud af et transfervindue? Denne lede over altid at skulle være så eksistentiel, når man hellere vil snakke om parforholdsproblemer."

Maria Gerhardts stil er både fintfølende nøjagtig i sine beskrivelser af kræftens overtagelse af kroppen og sarkastisk spidende den ubekvemme rædsel, som sygdommen vækker hos venner og pårørende.

Samtidig er 'Transfervindue' ligesom 'Der bor Hollywoodstjerner på vejen' en hyldest til livets utrolige skønhed og til kærligheden; en hyldest, der bærer sorgen og vreden over det uretfærdige i at gå glip af så meget af det liv, som man tror sig tildelt.