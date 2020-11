Se billedserie Jens Smærup Sørensen har skrevet bogen bag denne uges anbefaling.

Send til din ven. X Artiklen: Biblioteket Anbefaler: Fællesskab, lyster og kærlighed på Klinten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Biblioteket Anbefaler: Fællesskab, lyster og kærlighed på Klinten

I Jens Smærup Sørensens seneste roman 'Klinten' møder vi beboerne på villavejen Klinten og følger deres midlertidige fællesskab omkring kystsikringen af den klint, der har lagt navn til deres vej

Villabyerne - 15. november 2020 kl. 07:51 Af Therese West Boardman, litteraturformidler, Gentofte Hovedbibliotek Kontakt redaktionen

35-årige Jeppe, som for en tid har installeret sig i sine forældres hus for at færdiggøre et projekt om forholdsord i maskinoversættelser, er hovedpersonen i Jens Smærup Sørensens seneste roman 'Klinten'.

Han arbejder meget koncentreret i barndomshjemmet, men hans isolation brydes imidlertid af den energiske Sigrid, som bor alene med sine to sønner.

Hun er initiativtager til et beboermøde om kystsi­kringen, som hun får Jeppe til at hjælpe sig med. Inden han ser sig om, bliver han mere og mere involveret i naboernes liv (og død), og ikke mindst Sigrid får stor betydning for ham og vækker ham til live. Han har længe observeret hende fra sit vindue, når hun går op ad vejen forbi hans forældres hus. Han er tydeligvis tiltrukket af hende og betegner hende som 'hende med rumpen':

"Alene hendes hår og så jo røven dér var han blevet fortrolig med, gennem sit vindue, ved randen af skærmen, og han fulgte da en gang imellem begge dele til vejs ende... (...) Uforholdsmæssig stor var den så heller ikke. Det var han for længst blevet enig med sig selv om, det kunne man ikke sige. Det var meget mere dens vertikale aktionsradius der fastholdt hans opmærksomhed."

Stort og broget persongalleri Det øvrige persongalleri i 'Klinten' er stort og broget. Som læser bliver man inviteret indenfor i Klintens huse i små episoder og får her indsigt i beboernes blik på verden og hinanden. De har normalt ikke meget med hinanden at gøre, men fællesmødet omkring kystsikringen bringer dem endelig sammen. Spørgsmålet er så, hvorvidt de kan blive enige om noget som helst?

'Klinten' handler overordnet om natur, (klima)krise og fællesskab. Den handler om naturens stærke kræfter og det nødvendige fællesskab, som i romanen opstår i forbindelse med kystsikringen. "No Man is an Island", som den engelske digter John Donne så fint har sagt det. Ingen kan stå alene - beboerne på Klinten har indbyrdes brug for hinanden. Jens Smærup Sørensen har selv udtalt i et interview i Kristeligt Dagblad den 25/9:

"Vi vil vores eget, men det, vi har brug for, er at ville noget fælles."

Og det vil ikke mindst Sigrid, som tager initiativet til fællesmødet. Faktisk er fællesskabet vigtigere for hende end selve kystsikringen:

"Bare de alle sammen ville være med, for fællesskabet i dét, samhørigheden, det kunne hun på en måde godt synes ville være endnu bedre for dem alle sammen, end det var at redde klinten."

Atter mod på livet Det er også samhørighed og noget fælles, hovedpersonen Jeppe ønsker sig. Efter lidt frem og tilbage (i mere end én forstand) får han gennem mødet med Sigrid atter mod på livet. Han er endelig kommet ud af sin skal og er blevet voksen. Han er nu mere åben over for kærligheden og for naturen - både sin egen personlige og den omgivende natur ved fjorden:

"Han så bølgerne og stenene, han så farverne og fuglene - mågerne der drev indover med blæsten og så energisk baskende svang sig op og ud over fjorden til endnu en gratis tur. (...) Og han gik længere ud langs kysten end nogen sinde før, siden han var dreng. Han gik så langt som ud til fjordens munding, hvor den åbnede sig. Hvor det måtte kunne ske, det ene eller det andet, mens han stod dér over for det store hav."

Velfortalt og veloplagt 'Klinten' er en meget velfortalt og veloplagt roman. Den er både humoristisk og livsbekræftende og viser på fornem vis, hvilke stærke kræfter, der er på spil - både i den menneskelige natur og i Guds den grønne.

Jens Smærup Sørensen debuterede i 1971 med digtsamlingen 'Udvikling til fremtiden'. Han har siden skrevet adskillige romaner, noveller, skuespil og børnebøger.

Hans mest kendte roman er 'Mærkedage' fra 2007. Den har i særdeleshed været med til at manifestere et gennemgående tema hos Smærup Sørensen: Det gamle bondesamfunds afvikling og velfærdsstatens fremvækst. Et andet stærkt tema er far/søn-forholdet, som Smærup Sørensen beskriver på formidabel vis i romanen 'Hjertet slår og slår' fra 2012 og ikke mindst i erindringsromanen 'Jens' fra 2018.

Jens Smærup Sørensen har modtaget flere priser, blandt andet Det Danske Akademis Store Pris og De Gyldne Laurbær, og er desuden modtager af Statens Kunstfonds livsvarige ydelse.