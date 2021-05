Biblioteket Anbefaler: En modig fortælling om et udsat pigeliv

'Dødevaskeren' er en voldsom og velskrevet roman, der ikke blot er et fint stykke litteratur, men samtidig et vigtigt vidnesbyrd

Den nyfødte Frmesk er uønsket af sin far på grund af sit køn. Herudover er hun mærket for livet på grund af en lille kridhvid hårtot på sin barneskaldede isse.

Frmesks farmor insisterer på, at hun bliver omskåret med det samme, men Frmesks mor frygter, at hun er for lille og svag til at kunne overleve indgrebet.

Men endnu mere frygter hun sin mand og truslen om, at han vil skaffe den lille af vejen. Da hans voldelige adfærd intensiveres, er hendes eneste udvej at sætte barnet i pleje hos sine egne forældre.

Skærmet for en tid

Det er et kærligt hjem, som dog kun for en tid er i stand til at skærme Frmesk mod den fysiske og psykiske overlast, der ubønhørligt nærmer sig fra alle sider i et Kurdistan præget af krig, folkedrab og had.