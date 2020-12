Bibliotekerne lukker - men er her stadig

nedluk Alle seks biblioteker i Gentofte er lukket fra onsdag 9. december og frem til 3. januar 2021. Det er heller ikke muligt at lukke sig ind via selvbetjening i lukkeperioden. Derimod er man velkommen til at kontakte personalet på bibliotek@gentofte.dk eller på 3998 5800 mellem kl. 10-14 for spørgsmål. Alle arrangementer på alle biblioteker er også aflyst eller udskudt. Det digitale bibliotek er dog altid åbent, og på genbib.dk kan man finde svar på de fleste spørgsmål.